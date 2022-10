Regjeringen begrenser havneadgang for russiske fiskefartøy

De tre havnene der russiske fiskefartøy fra nå av kan gå til havn er Kirkenes, Tromsø og Båtsfjord.

– Den alvorlige utviklingen den siste tiden, gjør at regjeringen skjerper beredskapen ytteligere. Vi har følgt nøye med på russisk aktivitet i norske farvann og norske havner for å unngå at norge blir et transittland, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

– Målet er at alle skal kontrolleres hvis de ankommer disse tre havnene. Det skal bli vanskeligere å bruke fiskefartøy til ulovlige formål, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Hun sier at Tolletaten nå vil intensivere kontrollen av russiske fartøy, og at politiet vil intensivere sin aktivitet opp mot unntaket.

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran (Ap) sier samtidig at det er viktig at fiskerisamarbeidet med Russland fortsetter.

– Vi deler Barentshavet og fiskebestanden med Russland. Vi lever i en verden som trenger mer og mer bærekraftig mat, ikke minst fisk, sier han.

De tre statsrådene kalte inn til pressekonferanse om saken kl. 16.45. torsdag.

LUKRATIVE BÅTER: Russiske fiskebåter ved kai i Kirkenes i 2021. I 2020 leverte russiske fiskere fisk til en verdi på 1,6 milliarder kroner i Norge. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Omstridt unntak

Beredskapen på norsk sokkel er skyhøy etter gasslekkasjene i Østersjøen. Væpnede soldater fra Heimevernet beskytter norske olje- og gassanlegg.

Sterk mistanke har blitt rettet mot Russland for å stå bak angrepene på gassrørene.

Samtidig har både russiske fiskefartøy og forskningsskip kunnet seile gjennom norsk farvann uhindret.

NRK har tidligere skrevet om hvordan de russiske fartøyene har sluppet rutinekontroller.

Norge har hittil vært det eneste landet i Europa med unntak for russiske fiskefartøy.

– Det må tas en ny vurdering. Den siste utviklingen viser at det er all grunn til å være på alerten i forhold til all russisk aktivitet, sa stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) forrige uke.

Endrer kurs

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran skrev i går i en SMS til NRK at han ville holde fast på unntaket.

– For oss er det en grunnleggende norsk interesse å hegne om fiskerisamarbeidet. Folk som har levd ei stund vet verdien av bærekraftig forvaltning, og hva som skjer om fiskestammer overfiskes og kollapser. Da rammes kystsamfunnene i flere tiår.

Norge og Russland møtes om 11 dager for å forhandle neste års fiskeriavtale. Innstramminger for russiske fartøy vil kunne påvirke disse forhandlingene.

– Bekymret

Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag sier det er vanskelig å spå hvilke konsekvenser en eventuell begrensning på russiske fartøy i norske havner vil ha.

Kåre Heggebø er leder i Norges Fiskarlag. Foto: Jan-Erik Indrestrand / Norges Fiskarlag

– Vi har fremdeles ingen grunn til å ikke stole på at norske myndigheter gjør det beste for oss som nasjon, men vi er jo bekymret for hva en eventuell endring vil implisere og forkludre forvaltningssamarbeidet med Russland dersom noe slikt er på trappene.

Likevel sier han at samarbeidet mellom den norske og russiske fiskenæringen ikke kan understrekes nok.

– Hvis det i neste omgang fører til at det ikke er en felles forvaltning, og det skjer en beskatning som ikke er biologisk, så kan det få kjempestor betydning for norsk fiskeri både på sjø og land.