PST: Ingen grunn til å være mindre bekymret for Russland

I trusselvurderingene fra Forsvarets Etteretningstjeneste og Politiets sikkerhetstjeneste som legges fram i dag, trekkes statlig etterretning frem som den største trusselen.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen som vi står i i dag, gjør noe med etterretningstrusselen mot Norge. Og da i særlig grad trusselen fra Russland, sier PST-sjef Beate Gangås til NRK.

– Russland finner nye metoder

Russland har snart drevet angrepskrig mot Ukraina i ett år. Diplomatiske og økonomiske bånd til Vesten er brutt, men etterretningstrusselen er der fremdeles.

– Det er ikke noen tvil om at arbeidsvilkårene har vært litt vanskeligere etter at krigen brøt ut, fordi det har fått større oppmerksomhet blant folk flest, sier Gangås.

– Vi har ikke grunn til å være mindre bekymret enn for ett år siden. Jeg tenker at det nå vil være viktig å se på andre måter Russland kan bruke for å skaffe seg informasjon.

Gangås sier Russland er opptatt av å skaffe seg informasjon, kompetanse, gradert informasjon og informasjon om kritisk infrastruktur.

– Dette er informasjon som de i sin tid kan bruke til å ramme oss, sier Gangås.

Relevante mål for russisk etteretning kan være utdanningsinstitusjoner, kunnskapsbedrifter og politiske aktører.

– Det foregår også en del aktivitet som ikke dreier seg om ulovlige handlinger. Det kan dreie seg om strategisk oppkjøp og påvirkningsoperasjoner. Det vil være et mangfold av metoder som brukes for å påvirke situasjonen vår og ramme oss, sier PST-sjefen.

Moderat høyt trusselnivå

PST kommer i dag også med en oppdatert vurdering av terrortrusselen fra politiske og religiøse ekstremister.

I dag er trusselnivået tilbake på moderat nivå etter at det i sommer var ekstraordinært i kjølvannet av angrepet mot London pub i Oslo.

– Så hadde vi en forhøyet sikkerhetssittuasjon deretter. Nå er en del av det som var uavklart mer avklart. Men når vi sier at trusselen er moderat, så sier vi også at det er mulighet for at det blir forsøkt gjennomført terrorangrep i Norge i 2023, sier Gangås.

Beate Gangås ble utnevnt til ny PST-sjef i oktober. I dag presenterer hun sin første trusselvurdering. Foto: Helge Carlsen / NRK

På PST-språket betyr det at det er like sannsynlig som det er usannsynlig.

Tidligere i februar nektet oslopolitiet den islamfiendtlige gruppen Sian å brenne koranen utenfor den tyrkiske ambassaden i Oslo.

Politiet satt på informasjon som gjorde at de vurderte at de ikke kunne ivareta sikkerheten for arrangementet.

– Vi har sagt at koranbrenning som sådan, vil av noen bli oppfattet som så provoserende og krenkende at de kan være villige til å ty til ektstreme metoder for å svare på det, sier Gangås.