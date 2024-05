For noen en kjekk fridag, for andre en viktig dag for å markere arbeidernes internasjonale kampdag.

1. mai har blitt feiret i Norge siden 1890, og lenge var kampen om åtte timers arbeidsdag demonstrantenes store parole.

«8 Timer arbejde, 8 Timer frihed, 8 Timer hvile».

Fremdeles markeres dagen tydelig i arbeiderbevegelsen med tog, appeller og andre paroler, men for noen er det kanskje mer som en ekstra fridag. Det gir tid til hagestell, bilvask og beising av terrassebordene nå som våren er i full anmarsj.

Men gjelder egentlig helligdagsfreden for 1. mai?

1. mai 1966 i Oslo. Arbeiderbevegelsens tog med paroler om kortere arbeidstid i varehandelen og respekt for lærlingeloven. Her passerer toget Stortinget på vei opp Karl Johans gate. Foto: Scanpix / NTB scanpix

Du kan ta frem gressklipperen

Høytidsdager og helligdager skiller seg fra hverandre. Mens jul, påske og de andre røddagene i mai, Kristi himmelfartsdag og pinsen er helligdager, og derfor skal ha helligdagsfred, gjelder ikke dette på 1. og 17. mai.

På helligdag fra kl 00 til kl 24 samt påske-, pinse- og julaften etter kl 16 skal det være helligdagsfred som ingen noe sted må forstyrre med utilbørlig larm. Lovdata, lov om helligdager og helligdagsfred § 3.

Du kan med andre ord støye i din egen hage 1. mai, innenfor rimelighetens grenser. På søndag og de andre helligdagene skal du derimot etter loven ikke bidra med «utilbørlig larm».

Gresset kan klippes 1. mai. Men det kan være lurt å tenke seg om før man setter i gang. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

– Kanskje viktigere enn noen gang

Tore Andre Jakobsen er deder i Fagforbundet Nordland. For han betyr 1. mai en fullpakka dag. Når NRK ringer, sitter han på flyplassen i Bodø, på vei til Leknes for å holde hovedtalen i Vestvågøy.

– Jeg opplever kanskje dagen i dag som viktigere enn noen gang. Nå har vi hatt en veldig urolig tid der vi opplevde at arbeidslivet vårt ble utfordra på så veldig mange forskjellige måter gjennom pandemien, sier Jakobsen.

Leder i Fagforbundet Nordland håper folk bruker 1. mai til å reflektere over dagens betydning og bakgrunn. Foto: Privat

Jakobsen, håper de som ikke går i tog og skal markere dagen, bruker dagen til litt refleksjon.

– Jeg skulle gjerne ønske at folk tenkte seg litt om hvorfor vi faktisk har fri og hvorfor vi feirer 1. mai. Det er ikke bare en dag for arbeid og slit hos folk i Norge, men faktisk og en internasjonal solidaritetsdag.

Arbeidernes kampdag Foto: Arbeiderbevegelsen Ekspander/minimer faktaboks I 1890 markerte arbeiderbevegelsen for første gang 1. mai som sin internasjonale kamp- og festdag.

Det ble vedtatt på en internasjonal arbeiderkongress i Paris året før.

Arbeidere i mange land samlet seg på samme dag.

Maidagen ble en internasjonal festdag, en kampdag og et symbol på styrke og enhet.

Kravet om en normalarbeidsdag på åtte timer var maidagens første og lenge eneste krav både i Norge og i andre land.

Kravet ble først reist på en internasjonal arbeiderkongress i Paris i 1888.

Først i juni 1919 vedtok Stortinget at arbeidstiden i Norge skulle begrenses til 48 timer pr. uke og 8,5 timer pr. dag.

Fanene var de politiske og faglige foreningenes viktigste samlingsmerke, og de har vært et viktig innslag i 1. mai-toget siden starten i 1890.

Det er i år 130 år siden Arbeidernes internasjonale kampdag ble feiret.

Her er Arbeiderpartiets faner fra 1. mai fram til 1950. Kilde: Arbeiderbevegelsen

Selv opplever han at arrangementene deres er mer besøkt enn på mange år.

– Jeg tror nok at vi ser at det nå er dyrtid og at vi har mange som har utfordringer med å få økonomien til å gå rundt. Samtidig ser vi at vi har den uroen vi har i verden, som også er med på å bidra inn i hverdagen til folk i Norge.

Kan du vente med å klippe gresset?

Hos Huseiernes Landsforbund kommer de med råd til de som vil beholde det gode naboskapet.

– Hvis du vil fortsette å være godt likt i nabolaget så er kanskje ikke nasjonaldagen den riktige tiden å ta frem motorsagen på, skriver de på nettsiden sin.

Du må dessuten si ifra til naboen om du skal gjøre stort arbeid som bygging eller graving på din egen tomt.