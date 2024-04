Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks For første gang siden Sverige og Finland ble med i Nato-alliansen har amerikansk forsvarsmateriell krysset den svenske grensen.

Dette skjedde i forbindelse med Nato-øvelsen «Immediate Response», hvor målet er å teste transport av tropper og utstyr fra Narvik, gjennom Sverige og inn til Finland.

Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard har uttalt at de vil øke kapasiteten på jernbanestrekningen mellom Narvik og Bjørnfjell stasjon ved å bygge flere krysningsspor.

– Dette er veldig spennende, men også en historisk begivenhet, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygaard (Ap).

Tirsdag var han sammen med sine politiske kollegaer Lulu Ranne (Finland) og Andreas Carlsson (Sverige) på plass i Narvik i forbindelse med Nato-øvelsen «Immediate Response».

I forrige uke ankret et lasteskip fra amerikanske militæret opp i Narvik Havn.

Med seg hadde de over 300 containere og over 200 kjøretøy.

Det amerikanske forsvaret losset flere hundre kjøretøy i Narvik havn da de ankom Nordlandsbyen i forrige uke. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / Lars-Bjørn Martinsen

Målet er å teste hvordan tropper og utstyr skal kunne transporteres fra Narvik, gjennom Sverige og inn til Finland.

– Etter at Sverige og Finland ble Nato-medlemmer har vi ønsket å se på hvordan transport av militært utstyr faktisk skal foregå, fortsetter Nygaard.

I dag gikk det første toget over riksgrensen over til Sverige.

– I Norge er vi godt vant med amerikanske tropper som er med og øver. For Sverige og Finland er det nytt, og det var en historisk begivenhet da man sendte amerikansk materiell over grensen Ofotbanen, sier ministeren.

Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard (Ap) fulgte med da det ble orientert om Ofotbanen under et møte i Narvik tirsdag. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Tapte milliarder på stans

Men Ofotbanen er like mye en flaskehals som en mulighet, noe man fikk erfare i vinter.

Da sporet flere tog av på svensk side og togtrafikken stoppet opp i flere måneder.

Dette førte igjen til tap i milliardklassen for det svenske gruveselskapet LKAB, som transporterer malmen sin til Narvik.

Nygård har derimot sagt at de vil øke kapasiteten mellom Narvik og Bjørnfjell stasjon i NTP.

Her vil man blant annet bygge to eller tre nye krysningsspor, for å bedre kapasiteten på jernbanestrekningen.

Et krysningsspor er et sted på en enkeltsporet jernbane der tog kan kjøre til siden slik at annen trafikk, enten motgående eller i samme retning, kan krysse foran.

Ble åpnet i 1903 og er Norges travleste togstrekning Ekspander/minimer faktaboks Ofotbanen er en jernbanestrekning mellom Narvik og den svenske grensen. Driftsmessig er den en del av Malmbanan som går mellom Luleå og Narvik.

Ofotbanen er 43 km lang fra Narvik til Riksgrensen, og har 20 tunneler. Hoveddelen av trafikken på banen er malmtog som kommer med malm og pellets fra gruvene i Kiruna.

Det transporteres 25 millioner tonn gods årlig på Ofotbanen, og målt i antall tonn det er mer enn all annen godstrafikk med jernbane i Norge til sammen.

Malmtrafikken begynte høsten 1902 og banen ble offisielt innviet av kong Oscar II 14. juli 1903.

Malmtogene går døgnet rundt, hele året. Utenom disse går det to daglige persontogpar til og fra Sverige og dessuten godstog mellom Narvik og Alnabruterminalen ved Oslo via Sverige; de såkalte Arctic Rail Express-togene. Schenker kjører også egne godstog.

Ofotbanen eies og vedlikeholdes av Bane NOR og har et stort vedlikeholdsbehov på grunn av de tunge togene. Kilde: Wikipedia

Avgjørende for Norges sikkerhet

På svensk side setter Nygårds kollega Andreas Carlsson arbeidet i gang for krysningsspor allerede i 2026.

– Som medlem i Nato stilles det krav til oss for å bidra til og muliggjøre troppeforflytning over svensk territorium. Fra norske havner, via Sverige og til Finland, som denne øvelsen viser. Da er det viktig å styrke infrastrukturen i vest-østlig retning, sier Carlson.

Andreas Carlsson er transportminister i Sverige, og sier man skal ruste opp Malmbanan på svensk side så fort som mulig. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Derfor er han klar på at man må øke kapasiteten på Ofotbanen/Malmbanan så raskt som mulig.

– I Sverige skal vi i gang med krysningsspor snart. Og Trafikverket er i gang med å se på dobbeltspor mellom Luleå og Boden, på den sørlige delen av Malmbanan, sier Carlsson.

I tillegg til flere krysningsspor skal man også øke maksimal «akseltrykk» på vognene fra 31 til 32,5 tonn.

De amerikanske militærkjøretøyene sjekkes en siste gang før de skal fraktes til Finland med tog. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

– Dette samarbeidet kommer til å være helt avgjørende for Norges sikkerhet fremover.

Slik oppsummerer administrerende direktør i Bane Nor, Thor Gjermund Eriksen, samarbeidet mellom de tre nordiske nasjonene.

– Det er helt avgjørende, både for den sivile trafikken, men ikke minst når vi ser på alt dette tunge utstyret som skal over, sier han og legger til:

– Dette er historisk at det går militærtransport mellom Norge og Sverige på den måten, og da er det nødvendig at Ofotbanen er «ship shape», og tåler tunge laster.

Dobbeltspor eller ei?

Etter avsporingene i vinter har debatten rundt om Ofotbanen/Malmbanan burde hatt doble spor.

En av dem som har vært tydeligst er Narvik-ordfører Rune Edvardsen (Ap).

– I den situasjonen som er nå, med Nato på banen, så er det veldig viktig å få det på plass. Riktig nok så blir det krysningsspor om ikke så lenge, men behovet øker snart til dobbeltspor uansett, poengterer ordføreren.

– Det er viktig både for Norge, Norden og Nato, legger han til.

Narvik-ordfører Rune Edvardsen håper å få gehør hos samferdselsministrene i Norge, Sverige og Finland. Foto: Henrik Einangshaug / NRK

– Hvilke signaler fikk du fra ministrene?

– Jeg har en god dialog med Nygård, og det var hyggelig å prate med den svenske og finske ministeren i dag. Vi har en felles forståelse for hvor sakene står, og det er mye bra på gang nå.

Det var ved Vassijaure at flere titalls malmvogner sporet av i vinter. Hver dag går det tog med malm fra Kiruna og til Narvik havn, før malmen fraktes sjøveien ut i verden.

Men samferdselsminister Nygaard sier det ikke blir dobbeltspor på strekningen med det første.

– Vi er enige i at vi skal øke kapasitkapasitetrfor har regjeringen foreslått å bygge ut tre krysningsspor. Det er det analysene våre viser at det er behov for på mellomlang sikt.

Han avviser likevel ikke at det i fremtiden kan bli behov for å utvide kapasiteten.

– Bygger man mange nok krysningsspor, vil det bli dobbeltspor til slutt. Men akkurat nå vurderer hverken vi eller på svensk side, å gå i gang med dobbeltsporutbygging nå.