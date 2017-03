Vollan fremme i Karasjok – ligger godt an

Mange av dem som kom inn til Karasjok før Sissel Vollan har hatt mindre hviletid enn henne og hundene, under Finnmarksløpet.

– Jeg er svært fornøyd med de to lederhundene, og det kan godt være at de kommer til å bli avgjørende om det blir seier eller ikke, forteller Vollan.

Ligger bedre plassert enn i fjor

Vollan kom inn som nummer syv og ligger derfor bedre plassert enn det hun gjorde i fjor. Handler Jørn Sødahl Kvam er ikke helt fornøyd med farten til hundene.

Sissel Vollan er fornøyd med hundene, og en norgesmestertittel er nå ikke langt unna. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Det har gått bra, men det har vært for varmt på grunn av det flotte været med sol. Hundene har hatt dårlig med matlyst. Mye kommer til å bli avgjort de neste tre strekkene frem til mål, sier Kvam.

Senere i kveld reiser de videre til Levajok, som ligger over 80 kilometer unna. Så venter en ny etappe til Skoganvarre på 80 kilometer. Der er det obligatorisk hviletid med seks timers hvile.

Til sammen skal alle løperne ha hatt 22 timer med hvile når de kommer i mål. Det siste sjekkpunktet er Jotka, men her kjører de fleste gjennom uten å hvile. Derfra er det rett til Alta.

Dårlig føre

Sissel Vollan passer på at hundene har det bra, før de skal reise videre til Levajok. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Vollan forteller NRK at det har vært et trått føre på en del av strekningene, på grunn av fokksnø, men hun er fortsatt optimistisk.

– I et så langt hundeløp er det mye taktikk. Det er viktig å ha gode rutiner når man kommer inn og mater hundene, og når man skal ut igjen. Da må en rydde opp etter seg og ha på hundene potefett og sokker. Det er viktig å se til at ikke noen av hundene er stive, vondt i ledd eller at de har halt. Da blir de tatt ut av løpet, sier Vollan.

