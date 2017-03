Norgesmestertittelen er innen rekkevidde

MAT: Sissel Vollan mater hundene sine midt på natta. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Lørdag startet verdens tøffeste og nordligste hundesledeløp – Finnmarksløpet. Sissel Vollan fra Isfjorden har beskrevet det som den «ultimate utfordringen», men før startskuddet gikk var hun klar på at hun har vinnerambisjoner.

– Hvis jeg har stang inn, så skal det være mulig å nå helt til topps, sa Vollan til NRK lørdag.

Det hadde snødd litt på veien fra Alta, men da hun kom frem til sjekkpunktet Jergul i natt, lå Vollan på fjerdeplass. Totalt skal hun og hundene kjøre 500 kilometer over Finnmarksvidda de neste dagene.

– Jeg er svært fornøyd med løpet så langt. Løypene har vært flotte, og det har gått bra med hundene. Jeg fikk «Putin» først i sommer, og han var derfor et usikkerhetsmoment, men han har gått som bare det, forteller Vollan til NRK i natt.

To timer søvn

SLITEN: Hundene til Sissel Vollan hviler før neste etappe. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Flere løpere kom frem til Jergul rundt kl. 02.30 natt til søndag, og stemningen var på topp blant hundekjørerne. Selv om flere titalls hunder var samlet på samme sted, var det helt stille. Det eneste man kunne høre på vidda var hundene som spiste mat.

Les også: Må spise 12 000 kalorier hver dag

Etter kun to timer med søvn i Jergul, gikk Vollan ut som span nummer to i natt på etappen mot Mollisjok. Da hun gikk ut som span nummer elleve fra Jotka, klarte Vollan å kjøre seg opp seks plasser. Det betyr at hun er en av dem som fremdeles har muligheten til å stikke av med norgesmestertittelen til slutt.

Du kan følge alle løperne via GPS-sporingen nederst i saken.

– Tunge løyper

PASSER PÅ: Eline Stette Tennfjord sørger for at hundene får i seg nok mat. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

En annen deltaker fra Møre og Romsdal som en inne i sitt livs største prøve, er Eline Stette Tennfjord, som deltar for første gang.

Lørdag sa hun at målet var å fullføre den 500 kilometer lange etappen, og Stette Tennfjord er fremdeles ved godt mot.

– Det har gått bra frem til nå. Løypene har vært litt tunge, men hundene er i god form og har spist godt, forteller hun.

Etter litt søvn og hvile var hun klar for 63 nye kilometer i retning Mollisjok, før veien går videre til Karasjok. Stette Tennfjord kjørte ut fra Jergul som nummer 37, og har med det klatret åtte plasser i hvileperioden.

Følg løperne med GPS: