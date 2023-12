Oslo tingrett slår no fast at Suel Kassembo ikkje har krav på opphald i Noreg, og at norske styresmakter var i sin fulle rett då dei forsøkte å sende han ut av landet tidlegare i år.

Den sunnmørstalande mannen kom til Noreg som tenåring, men har no budd mesteparten av livet i Noreg.

Støttespelarane til Suel Kassembo har arrangert støttekonsert, gått i fakkeltog, samla inn pengar og støtta han gjennom ei rettsak. No er det klart at dei ikkje har lukkast.

Oslo tingrett slår fast at Utlendingsnemnda sitt vedtak om å ikkje gje han asyl - og vedtaket om å sende han ut av landet - er korrekte.

I tillegg må han betale nesten 90 000 kroner i sakskostnader etter rettsaka.

I dommen heiter det:

«Retten har ... kommet til at Kassembo ikke utsettes for en reell risiko for forfølgelse dersom han returnerer til Burundi.»

– Eg er veldig, veldig skuffa, seier Suel Kassembo til NRK tysdag føremiddag.

– Vi hadde håpt at denne spesielle saka skulle få eit anna resultat, seier advokatfullmektig Malene Valkvæ Jenssen.

Jenssen seier at dommen truleg inneber at Kassembo må ut av landet i løpet av kort tid.

Suel Kassembo i samtale med advokatfullmektig Malene Valkvæ Jenssen i Oslo tingrett. Foto: Bård Nafstad / NRK

Dettte er saka Ekspander/minimer faktaboks Suel Hussein Kassembo kom til Noreg i 2005 og ba om asyl.

Han hevdar han kjem frå landsbyen Buyenzi i Burundi og at både foreldre og systera blei drepne rett før han reiste.

Kassembo oppgav at han var 16 år gamal og ikkje hadde slektningar i live i heimlandet.

Dersom han hadde blitt trudd på dette, hadde han truleg fått opphald i Noreg

Han fekk avslag på asyl i januar 2007, og blei utvist i 2010. Han har seinare også fått avslag på arbeidsløyve. Fleire klagesaker har ikkje endra dette.

Styresmaktene festar ikkje lit til historia hans. Dei meiner han er eldre enn han seier og kjem frå nabolandet Tanzania, ikkje Burundi.

Han har opphalde seg ulovleg i landet sidan han fekk avslag, for det meste på Søre Sunnmøre. Styresmaktene hevdar også at han har budd på skjult adresse.

Nyleg la han fram papir som han meiner dokumenterer både alderen og landet han kjem frå.

Styresmaktene festar ikkje lit til at dokumentet er ekte, men slår likevel fast at dei vil sende han tilbake til Burundi.

I august 2023 blei han pågripen av politiet for å bli send ut av landet.

Berre timar før flyet gjekk, fekk han medhald i at retten skal vurdere saka hans.

Det skjedde i Oslo tingrett i november.

Støttespelarar har samla inn pengar til rettsaka. Over 10 000 menneske har skrive under på eit opprop for at Kassembo skal få bli i Noreg.

No har Oslo tingrett slått fast at vedtaka til Utlendingsnemnda er korrekte og at Kassemo må ut av landet.

Ankar til lagmannsretten

Suel Kassembo og støttespelarane hans har allereie bestemt seg for å anke til lagmannsretten.

Advokat Christine Bjornes, som representerte Utlendingsnemnda i rettsalen, ønskjer ikkje å kommentere dommen, som dei har vunne fullt ut. Ho viser vidare til presseavdelinga.

– Vi konstaterer at tingretten har kome til at UNEs vedtak er gyldig, skriv presseavdelinga på vegne av einingsleiar Hanne Bjerkan Johnsen.

Utlendingsnemnda sine representantar i retten: f.v. advokat Christine Bjornes og rådgjevar Anastasia Valland. Foto: Bård Nafstad / NRK

Avviser sentralt punkt for støttespelarane

Suel Hussein Kassembo har heile tida hevda at han er frå Burundi og at han var i livsfare på grunn av faren sitt politiske engasjement. Dersom norske styresmakter hadde trudd på han då han kom, ville han truleg fått opphald i 2007.

Støttespelarane hans har lagt stor vekt på dette i kampen for at han skal få bli i Noreg. Dette poenget blir avvist i dommen i Oslo tingrett:

«Selv dersom UNEs avslag på asyl i 2007 var ugyldig, vil det altså ikke innebære at Kassembo på noe tidspunkt skal behandles som om han har hatt lovlig opphold i Norge.»

Ville sende han tilbake til Burundi

Etter 19 år i Noreg la Kassembo i sommar fram ny dokumentasjon på opphavet. Kort tid etter fekk han politiet på døra med beskjed om at han no skulle ut av landet.

UNE meiner dokumenta framleis ikkje er pålitelege nok til å slå fast at han er frå Burundi. Likevel vil styresmaktene sende han tilbake til det same afrikanske landet.

Ved hjelp av ei avgjerd frå Oslo tingrett blei utsendinga stoppa i siste liten.

– Eg er redd for mitt eige liv. Eg er redd for dei same som drap min eigen far, sa han då han forklarte seg i Oslo tingrett under rettsaka i november.

Støttespelarar møtte fram

Suel Kassembo har arbeid og mange vener på Sunnmøre etter å ha budd i området i årevis. Over 10 000 menneske har signert oppropet for at han skal få bli i Noreg.

Fleire av støttespelarane hans møtte fram i rettssaka nyleg.