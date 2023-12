– Vi oppfatter dette som en person som er i en veldig vanskelig situasjon. Kirka vil sjelden eller aldri avvise folk som er i en vanskelig situasjon, sier kirkeverge i Herøy kyrkje, Olaus Jon Kopperstad, til NRK.

Tok kontakt med kirka

Suel Kassembo kom til Norge som tenåring og har siden kjempet for å få bli værende.

Dette er saka Ekspander/minimer faktaboks Suel Hussein Kassembo kom til Noreg i 2005 og ba om asyl.

Han hevdar han kjem frå landsbyen Buyenzi i Burundi og at både foreldre og systera blei drepne rett før han reiste.

Kassembo oppgav at han var 16 år gamal og ikkje hadde slektningar i live i heimlandet.

Dersom han hadde blitt trudd på dette, hadde han truleg fått opphald i Noreg

Han fekk avslag på asyl i januar 2007, og blei utvist i 2010. Han har seinare også fått avslag på arbeidsløyve. Fleire klagesaker har ikkje endra dette.

Styresmaktene festar ikkje lit til historia hans. Dei meiner han er eldre enn han seier og kjem frå nabolandet Tanzania, ikkje Burundi.

Han har opphalde seg ulovleg i landet sidan han fekk avslag, for det meste på Søre Sunnmøre. Styresmaktene hevdar også at han har budd på skjult adresse.

Nyleg la han fram papir som han meiner dokumenterer både alderen og landet han kjem frå.

Styresmaktene festar ikkje lit til at dokumentet er ekte, men slår likevel fast at dei vil sende han tilbake til Burundi.

I august 2023 blei han pågripen av politiet for å bli send ut av landet.

Berre timar før flyet gjekk, fekk han medhald i at retten skal vurdere saka hans.

Det skjedde i Oslo tingrett i november.

Støttespelarar har samla inn pengar til rettsaka. Over 10 000 menneske har skrive under på eit opprop for at Kassembo skal få bli i Noreg.

No har Oslo tingrett slått fast at vedtaka til Utlendingsnemnda er korrekte og at Kassembo må ut av landet.

I november kom saken hans opp for Oslo tingrett. Der tapte Kassembo og støttespillerne hans. Retten slo fast at vedtakene til Utlendingsnemnda er gyldige og at Kassembo må ut av landet. Kassembo og støttespillerne varslet umiddelbart at de ville anke.

Suel Kassembo har hele tiden hatt mange støttespillere i Herøy. De har arrangert støttekonsert, gått i fakkeltog, samlet inn penger og støttet han gjennom rettsapparatet. Nå vil de også hjelpe han i kirkeasyl, opplyser de i ei pressemelding.

– Støttegruppa Rettferd for Suel finner det svært urimelig at han ikke skal få lov til å være med i sin egen rettssak.

For i dommen fra tingretten ble det klart at Kassembo ikke har mulighet til å oppholde seg lovlig i Norge i påvente av ankesaken.

Støttegruppa tok derfor kontakt med kirka i Herøy og gjorde en avtale om at Kassembo fikk tilgang til å gå i kirkeasyl.

– Han må få forberede sin egen ankesak, og da blir det vanskelig om han ikke er i landet, sier Nils Roar Hareide, i støttegruppa.

Nils-Roar Hareide er en av mange som kjemper for at Suel Kassembo skal få bli i Norge. Foto: Pål Kristian Lindseth / NRK

– Føler meg litt tryggere her

Suel Kassembo forteller til NRK at grunnen til at han valgte å gå i krikeasyl er at han ikke følte seg trygg hjemme.

– Politiet kunne når som helst ha kommet og hentet meg, sier han.

Han er derfor nå forberedt på å oppholde seg i kirka til de får et svar på ankesaken. Kassembo har også anket avgjørelsen om at han ikke kan oppholde seg lovlig i Norge til det foreligger en rettskraftig dom.

Suel Kassembo i tingretten i Oslo under rettssaken i november. Foto: Bård Nafstad / NRK

– Så jeg håper jeg kan få dra tilbake til mitt eget hjem mens jeg venter på ankesaken, sier han. Hvis ikke det går gjennom er han forberedt på å bli i kirka.

– Jeg har blitt tatt veldig godt imot i kirka, forteller Kassembo.

– Kan ikke si nei

Det var Aftenposten som omtalte saken først. Sogneprest i Herøy, Solfrid Leinebø Seljås, sier til avisa at hun ikke tar stilling i saken.

– Vi har tatt imot ham som medmenneske med håp om at han skal få en rettferdig behandling, gjennom anken som er sendt inn. I tråd med gammel tradisjon om respekt for kirkerommets særlige stilling, kan vi ikke si nei, gjentar hun til NRK.

Regjeringen vil forebygge nye tilfeller av kirkeasyl

Regjeringen opplyste i april at de ønsker å forebygge nye tilfeller av kirkeasyl.

– Det vil fremover ikke lenger være særskilte retningslinjer for fremtidig uttransport av personer som har tatt opphold i kirker. Det betyr at om det skulle oppstå nye tilfeller av kirkeasyl, skal sakene løses i tråd med politiets vanlige rutiner. Det vil si på en så skånsom måte som mulig, står det på regjeringens hjemmesider.

De opplyser videre at de oppfordrer til dialog, informasjon og samarbeid med kirken for å få til frivillige løsninger og unngå bruk av makt.

– I ytterste konsekvens vil politiet kunne bruke makt, men dette skal unngås så langt det lar seg gjøre, står det videre. Det betyr at Kassembo kan bli fjernet fra kirkeasyl.

Det håper støttegruppa at ikke vil skje, sier Nils Roar Hareide.

– Vi kan ikke akseptere at han blir hentet med makt, og det tror jeg heller ikke menigheten i Herøy vil akseptere, sier Hareide.