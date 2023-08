​​​​​​Som 16-åring flyktet Suel Hussein Kassembo fra Burundi til Norge.

Men myndighetene trodde ikke på verken alderen han oppga eller hvor han kom fra. Hadde de trodd på han, hadde han trolig fått oppholdstillatelse - siden han var mindreårig, ifølge advokatene.

– Da hadde han vært ferdig med utdannelse. Han hadde hatt familie, hus og bil. Nå har han ingenting. Det er forferdelig å tenke på, sa Nils-Roar Hareide, som er en av Suels støttespillere.

Mandag ble Kassembo pågrepet i Ulstein og sendt til Trandum interneringsleir.

Tirsdag kveld skulle han egentlig sendes ut av landet, men bare noen få timer før tok saken en ny vending:

Oslo tingrett har avgjort at det ikke skal skje før retten har fått gått gjennom Utlendingsnemdas vedtak, og saken er avgjort i retten.

En lang kamp

Kassembos advokater har jobbet på spreng for å hindre utsendelsen. NRK har fått tilgang til en rekke dokumenter og vedtak:

I 2004, som 16-åring, flyktet Suel Hussein Kassembo fra Burundi i Øst-Afrika til Norge.

Kassembo hevder at faren var politisk aktiv, og at foreldrene og søsteren hans av den grunn ble drept i hjemlandet.

Myndighetene trodde ikke på at Kassembo var fra Burundi, og heller ikke alderen hans. Han hadde ikke ID-papirer å vise til.

I vedtaket til UNE om utsendelse av landet, står det at han ble utvist i 2010, og allerede da hadde oppholdt seg ulovlig i over to år. Til sammen skal han ha oppholdt seg ulovlig i Norge i over 16 år.

Men siden han ankom Norge har han vært registrert som «ureturnerbar flyktning», fordi man ikke hadde bevis på hvor han kom fra. Det betyr også at han ikke hadde et land å bli sendt tilbake til.

Han har bodd i Ulstein siden 2005. Han har vært en aktiv del av lokalsamfunnet ved å være frivillig både på sykehjem og Runde Miljøsenter.

UNE mener det er helt trygt for Kassembo å reise tilbake til Burundi.

I år klarte han endelig å få tak i identifikasjonspapirer. Dermed har også myndighetene et land å sende han tilbake til.

– De har gjort en forferdelig dårlig jobb. De bør nå ta til etterretning at han har snakket sant hele tiden, og be om unnskyldning. De bør finne ut hvordan dette kan gjøres, istedenfor å sette han i håndjern og sende han ut av landet på den måten, sa Hareide tidligere tirsdag.

Tingretten avgjør

Tirsdag morgen ba advokatene til Kassembo retten om å gi han en midlertidig utsettelse.

– Vi ber retten om å forby at UNE iverksetter sitt vedtak om tilbakekallende utvisning, så han får bli i Norge i påvente av rettsprosessen og rettens behandling av UNEs vedtak.

Det sa advokatfullmektig Malene Valkvæ Jenssen, ved advokatfirmaet Tveter & Kløvfjell til NRK tidlig tirsdag.

Klokken kvart på fire fikk de svaret fra Oslo tingrett: Utvisning kan ikke skje før rettskraftig dom foreligger.

Valkvæ Jenssen sier at det i Oslo tingrett sin kjennelse står at det er en fare for Kassembo å reise hjem til Burindi.

– Det vil være så viktig for oss videre. Nå har han på alle mulige måter blitt trodd. Det føles godt for han og for oss. Vi skal kjempe videre for at han får innvilga en oppholdstillatelse, sier advokatfullmektig.

UNE sitt svar Ekspander/minimer faktaboks Dette skriver UNE om hvorfor de mener han må returnere til hjemlandet: «– Han fikk avslag på søknad om asyl (beskyttelse) i 2007 og en utreisefrist han ikke overholdt. Avslaget var på bakgrunn av at klageren, på tidspunktet vi behandlet klagen i 2007, ikke risikerte forfølgelse ved eventuell retur til Burundi. Det var også tvil om klagerens alder og identitet. Det forelå heller ingen sterke menneskelige hensyn som gjorde at han fikk opphold på humanitært grunnlag, og det gjør det fremdeles ikke. Den generelle sikkerhetssituasjonen på klagerens hjemsted er heller ikke av en slik karakter at den i seg selv tilsier at vilkårene for rett til beskyttelse er oppfylt. – Etter avslaget på søknad om beskyttelse pliktet han å reise tilbake til Burundi. Han fortsatte å oppholde seg i Norge uten tillatelse og ble utvist i 2010 med et innreiseforbud. – Han har ikke hatt en oppholdstillatelse, og har hele tiden hatt en plikt til å reise ut av Norge. Han har oppholdt seg ulovlig i 16 år, og har ikke hatt noen berettiget forventning om å kunne oppholde seg og arbeide i Norge. Langvarig ulovlig opphold er ansett som et grovt brudd på utlendingsloven. – Når det gjelder hvilke saker som skal avgjøres av en nemnd og hvilke som kan avgjøres av en nemndleder, mente UNE at saken ikke berodde på vesentlige tvilsspørsmål. Saken ble derfor forberedt av sekretariatet og avgjort av en nemndleder, og ikke i nemnd. – Hussein har fått gjennomgå UNEs nyeste vedtak. Når det gjelder dato for uttransporten er det PU sitt ansvar og de som er nærmest til å svare på det. – Vedtakene i denne saken er i tråd med gjeldende norske regler og våre menneskerettslige forpliktelser. Reglene skal sikre at de som har behov for beskyttelse i Norge får det.»

Valkvæ Jenssen sier både de og Kassembo ble ekstremt lettet da de fikk kjennelsen fra tingretten.

– Han tok til tårene og pustet så lettet ut. Han var så takknemlig for at han ikke skulle bli sendt ut. Han var så redd og bekymret for hva som skulle vente han der nede, sier hun.

Nå løslates han og får reise hjem igjen, til et lokalsamfunn som venter på han med åpne armer.

Sambygdingene jubler

– Det var jammen meg bra. Det er fantastisk. Det er kjekt at han blir trodd og får en rettferdig behandling. Sånn skal Norge være, sier Hareide.

Tidligere i dag hadde lokalsamfunnet en markering i rådhuset i Fosnavåg, for å vise sin støtte til Kassembo.

Mange møtte opp på kort varsel, og er nå overlykkelig over at han skal få saken sin prøvd på nytt i retten.

– Alle jubler og er hoppende glade. Det er et stort engasjement. Endelig kan det være noe positivt også for han. Vi er så glade, sier Hareide på vegne av lokalbefolkninga.

Det er også en underskriftskampanje som pågår, hvor over 4000 har signert under.

Nå skal Kassembo få komme tilbake til sambygdingene, foreløpig.

