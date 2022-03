Du har laga ei liste over kva som no er forbode å eksportere til Russland:

Forbod mot eksport av forsvarsmateriell oppført i vedlegg I til eksportkontrollforskrifta.

Forbod mot eksport av fleirbruksvarer og teknologi oppført i vedlegg II til eksportkontrollforskrifta.

Forbod mot eksport av varer som kan bidra til å styrke Russland sine militære og teknologiske kapasitetar oppført i forskrifta. Det omfattar eit breitt utval av elektronikk, datamaskiner, telekom, informasjonssikkerheit (krypto), sensorar og laserar, navigasjon og avionikk, i tillegg til varer for marint bruk og luftfart.

Forbod mot eksport av varer for bruk i oljeraffinering.

Forbod mot eksport av varer for bruk i luftfart og romindustri oppført i.

– Sal, leveranse og overføring av varer på dei nemnde vedlegga er også forbode. Det same gjeld ei rekke tenester og teknisk bistand knytt til dei aktuelle varene. I enkelte tilfelle kan det gjerast unntak frå forboda, skriv UD.

Eksport til Russland via et tredjeland

Ordlyden «til bruk i Russland» inneber bl.a. at ei vare på forbodslistene ikkje kan sendast via mellomledd i tredjeland, for endeleg sluttbruk i Russland.

Eksport til olje- og gassindustrien

Det er krav om førehandsløyve ved eksport av bestemte typar varer til olje- og gassindustrien. Søknad om førehandsløyve kan sendast Utenriksdepartementet via vår søknadsportal E-lisens.

Eksport til Krym, Sevastopol, Luhansk og Donetsk

For eksport til Krym, Sevastopol, Luhansk og Donetsk gjeld ytterlegare skjerpande tiltak. Disse finst i forskrifta.

Eksport til personar og einingar

Eksport av alle varer til personar og einingar oppført i EUs konsoliderte sanksjonsliste er forbode. Link til den søkbare sanksjonslista finst forskrifta.

Departementet gjer merksam på at det er forbode å forsettleg vere med på i aktivitetar som har som mål eller verknad å omgå forboda i forskrifta.