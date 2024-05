Torsdag gjennomførte Statens vegvesen en kontroll av russebusser på Hurtigruteterminalen i Bergen.

Én buss om bord på danskebåten ble stanset. Den var på vei fra Ålesund til Stavanger, der det er landstreff for russen denne helgen.

– Bussen er en dødsfelle om det skulle skje en ulykke, sier Lars Harald Drange i Statens vegvesen.

Det ble nemlig avdekket en rekke mangler: For få takluker og nødutganger, mangel på bilbelter, og lyskastere som gjorde bussen for bred for det norske veinettet.

Denne bussen fikk kjøreforbud og selskapet ble anmeldt etter kontrollen. Foto: Statens Vegvesen

Anmelder utleieselskapet: – Rett og slett horribelt

Bussen er utleid fra et svensk selskap til en russegruppe fra Ålesund.

Den er godkjent i Sverige for 62 passasjerer. Slike busser skal, etter norske regler, ha seks nødutgangsvinduer.

Denne bussen hadde to, ifølge Vegvesenet.

– Det er rett og slett horribelt å kjøre med så lite nødutganger og så mange folk, sier Drange.

Alle sitteplassene innvendig var sidestilte, og manglet bilbelter.

– Det henger et slapt tau som stående passasjerer skal holde i, men det hjelper ingenting.

Innvendig hang det et slapt tau i taket som skal fungere som var ment for de stående passasjerene, ifølge Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

I tillegg hadde bussen flere høyttalere og totalt fire strømaggregat på taket - til tross for at taklast ikke var tillatt på denne bussen.

– Vi visste ikke om manglene, men det var noen lys som var for brede, så de måtte vi montere av. Så manglet vi noe bevis, men det har vi fått fikset, sier bussjefen fra Ålesund til NRK.

Det svenske utleieselskapet blir anmeldt for å ha hatt en utgått fartsskriver. I tillegg får selskapet 6000 kroner i gebyr fordi de ikke hadde papirene i orden.

– Bussen fikk kjøreforbud fordi sjåføren ikke kunne fremlegge riktig løyve, sier Drange.

Vegvesenet advarer: – Livsfarlig

Vegvesenet mener farlige russebusser er en trend som går i feil retning, og advarer nå foreldre.

– Ungdommene som er i disse bussene har som regel foreldre som hjelper dem. De må være våkne og følge med på hva russen driver med, sier Drange.

Bussen hadde for få takluker, og de var heller ikke merket som nødutgang. Foto: Statens vegvesen

Han mener det å være russ har utviklet seg til å bli et «hinsides party».

– Det kan ikke gå utover sikkerheten. Det er livsfarlig, og det er overhodet ikke noe vi ønsker å se på veiene.

Fikk kjøreforbud - er likevel på veien igjen

NRK har snakket med bussjefen fra Ålesund.

– Hva tenker du om at Vegvesenet kalte bussen for en dødsfelle?

– Det vil jeg si at ikke stemmer, svarer bussjefen fra Ålesund.

Statens vegvesen ga beskjed om at feil og mangler måtte rettes opp i før bussen kunne kjøre videre.

Men fordi bussen er godkjent i Sverige, kan bussen kjøre videre uten for eksempel setebelter.

Russegruppen fra Ålesund måtte gå om bord danskebåten uten bussen. Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen kan nemlig ikke gi pålegg om å fikse setebelter fordi de svenske reglene ikke krever det, forklarer Drange.

Dermed er bussen nå kjøreklar, ifølge bussjefen.

– Sånn jeg har forstått det nå, etter å ha snakket med bussjåføren vår og selskapet vi leier av, så er bussen på vei til Stavanger nå, sier bussjefen.