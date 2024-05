Sist helg ble to hus evakuerte etter melding om bevegelser i grunnen. Evakueringen ble senere opphevet. Det er et hus i samme nabolag som sist at det ble meldt om bevegelser torsdag.

Klokka 2330 melder politiet at det ikke blir evakuering torsdag kveld etter at de har konferert med andre faginstanser.

–Vi har konkludert med at det ikke er vurdert som umiddelbar fare ved opphold, og at det derfor ikke er behov for å evakuere folk, sier operasjonsleder Sindre Molnes til NRK.

Operasjonsleder Sindre Molnes Foto: Remi Sagen / NRK

Beboere meldte fra

Molnes sier det var beboerne selv som meldte fra. I følge 110-sentralen ble det obeservert en sprekkdannelse i konstruksjonen, men at det ikke var snakk om store endringer.

Både politiet og andre nødetater rykket ut til stedet torsdag.