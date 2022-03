– Vi har måttet gå til det skritt å sende permitteringsvarsel til alle våre 80 ansatte, sier Greger Mannsverk.

Han er direktør for skipsverftet Kimek, som er en av de største arbeidsplassene i Sør-Varanger kommune.

Årsaken til permitteringsvarselet er at sanksjonene som vesten har innført mot Russland, også rammer dem.

Bedriften livnærer seg nærest kun på russiske båter.

Mange bedriften i grensekommunen til Russland har nemlig et tett samarbeid med russisk næringsliv. Også Kimek. Ordføreren og næringsforeningen frykter at 600 arbeidsplasser kan ryke, dersom sanksjonene mot Russland blir langvarige.

Har ikke hørt noe fra regjeringen

Senest sist uke var både Norges finansminister og næringsminister på besøk i Kirkenes for å lytte til hvilke utfordringer bedriftene nå sto i. Siden da har det vært stille siden ministrene. Det til tross for at bedriftene bad om rask bistand.

– Det syntes jeg er ekstremt svakt. Når man i tillegg vet at regjeringen har vært samlet til budsjettkonferanse tidligere i uka, så burde man ha klart å komme ut med noe. Men så langt ingen ting, sier Mannsverk.

Han understreker at verftet per nå har nok oppdrag, men at pengestrømmen fra de russiske kundene om kort tid vil stoppe opp.

– Når permitteringsvarslene begynner å sendes ut, vil nok alvoret synke inn, sa fagforeningsleder Rainer Ingebrigtsen ved Kimek sist uke.

Næringsminister Jan Christian Vestre besøkte Kimek sist uke. Bare noen timer i forveien hadde finansminister Trygve Slagsvold Vedum besøkt bedriften. Foto: Karen Gjetrang / NRK

Minister skal møte næringslivet

Fredag kveld skal imidlertid næringsminster Jan Christian Vestre (Ap) ha et møte i Kirkenes med næringslivet.

Etter det NRK kjenner til vil også regjeringen presentere en krisepakke fredag morgen for å håndtere følgene av Ukraina-krigen her til lands.

Mannsverk håper ministeren da kommer med gode nyheter.

– Jeg kan ikke tenke meg at det kommer en minister til Kirkenes fredag kveld, selv om han skal på årsmøte i Finnmark Arbeiderparti, uten å ha med seg noe i kofferten. Det er i så fall et dårlig trekk. Hva han har med seg vet jeg ikke, sier Mannsverk.

Han understreker at bedriften ikke kan gå å vente på at regjeringen skal foreta seg no, og at han derfor må handle nå.

Da ministrene besøkte bedriften for over en uke siden så ga han dem en liste med syv tiltak som burde innføres raskt, så han slapp å gå til dagens skritt.

Ordfører Lena Norum Bergeng(Ap) i Sør-Varanger, syntes det er synd og trist at Kimek har blitt nødt til å sende varsel til sine ansatte om permittering.

– Nå kommer næringsministeren tilbake på fredag. Da forventer jeg at det er noen treffsikre tiltak som kommer opp av hatten.

Motbør i EU?

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sa under besøket i Kirkenes 8. mars at det er viktig at man ikke gjør grep som rammer næringslivet i Øst-Finnmark hardere enn nødvendig.

Hvorvidt det vil møte motbør i EU var han usikker på.

– Hovedpoenget er at vi samkjører sanksjonene, men samtidig må det tas hensyn til at Norge grenser til Russland i nord. Vi må ha et regelverk tilpasset den virkeligheten Øst-Finnmark og også Svalbard står i, sa Vedum.

Begge ministrene snakket under besøket om kommunale og regionale tiltak, om ordninger rundt skatt og betaling av lån og om mer langsiktige omstillingstiltak via Innovasjon Norge.

Et viktig grep, som har blitt godt mottatt i nord, er at Norge ikke stenger norsk sokkel for russiske fiskefartøy.

– Det ville vært en katastrofe og det er svært gledelig at det ikke blir noe av, sier direktør ved Kimek, sa Greger Mannsverk for over en uke siden.