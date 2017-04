– Det har vore heilt sjukehus! Veldig travelt, veldig gøy og veldig spennande.

Slik oppsummerer Raabe tida etter at singelen hennar «Don't Kill My Vibe» blei sleppt. BBC kåra til den hottaste i verda, singelen nærmar seg ni millionar avspelingar i Spotify og den unge ålesundaren har fått merksemd verda rundt.

Rett før helga kom musikkvideoen til songen.

– I dag er den ute. Du burde verkeleg sjå den, eg er så glad! fortalde 20-åringen.

Improvisert dans på stranda

Videoen blei spelt inn på ei stranda i Los Angeles for nokre veker sidan, fortel Raabe til NRK.

– Det er ein fransk produsentduo som heiter J.A.C.K som står bak videoen. Eg fekk springe rundt på ei scene laga av noko spegel-liknande plastmateriale, seier ho.

Før innspelinga hadde ho dansetime med koreograf. I videoen kan vi sjå 20-åringen danse improvisert rundt framfor ei eit koppel av fargerike bakgrunnar.

– Vi var eigentleg på promoturné i USA, så det var ordentleg koseleg å få besøk av heile bandet på settet, seier Raabe om «avbrekket» med musikkvideoinnspeling.

– Tett opplegg

Sidan singelen kom ut har Raabe imponert heile Skandinavia under Bylarm i Oslo, opptredd i London og på den kjende festivalen South By Southwest i Texas. I tillegg har musikkmagasinet Rolling Stone henne på lista over ti artistar du «må få med deg» i månaden som gjekk.

Tida framover ser ikkje ut til å bli rolegare.

– Det er tett opplegg. I april slepper eg min aller første EP, seier artisten til NRK.

EP-en er meint å komme førstkomande fredag 7. april, tett følgt av konsertar og promotering.