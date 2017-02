Sigrids gledestårer i BBC-studio

I løpet av tre dager nådde «Don´t kill my vibe» over en million avspillinger på Spotify. Lørdag ettermiddag var den oppe i over 3,2 millioner.

Tårene begynte å presse på

– Jeg husker da Mr. Jam på BBC Radio 1 spilte låta for første gang. Det var ganske sykt. Da refrenget kom begynte tårene å presse på. De tre minuttene gikk veldig fort. Så begynte de tre fra Island Records også å få tårer i øynene. Vi begynte å grine alle sammen. Det ble en klemmerunde og det var veldig koselig, sier Sigrid der hun sitter ved flygelet i studioet til produsent og låtskriver Martin Sjølie.

Sigrid Solbakk Raabe fikk tårer i øynene da hun hørte den nye låta si på radio for første gang. Foto: Remi Sagen / NRK

Sigrid skynder seg å legge til at det var gledestårene som kom, men det førte til at produsenten for radioshowet måtte spørre om hun var klar til å begynne å snakke igjen fordi hun snart skulle på lufta.

– Jeg måtte bare tørke tårene og snufse litt, og så var jeg klar, sier Sigrid Solbakk Raabe.

Hun har vokst opp i Ålesund, men er nå bosatt i Bergen. Mens hun gikk på videregående hadde hun et par låter på NRK P3 Urørt, men det var først da hun i fjor høst fikk kontrakt med plateselskapet Island Records, at virkelig ble fart på den internasjonale karrieren.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Uvanlig suksess

Den voldsomme suksessen både i Europa og USA har overrasket mange. En slik pangstart på en internasjonal pop-karriere er det få som opplever.

– Det er ganske unikt at en helt fersk artist får så mye fart i så mange kanaler samtidig. Det har jeg aldri vært med på før, sier produsent og medlåtskriver Martin Sjølie. Han har i flere år samarbeidet med en rekke av de mest kjente norske artistene.

Sigrid Raabe hos Christine Du trenger javascript for å se video.

Sigrid sier selv at hun ikke var forberedt på at hun ville få så god internasjonal respons på den nye låta.

– Det er helt utrolig at det som har vært babyen vår nå er ute, og at vi får bekreftet at vi ikke har vært noen tullinger som har brukt så mye tid på en låt.

Nå er Sigrid tilbake i Norge etter en lanseringsturne i Europa og USA. Det blir også flere utenlandsturer de nærmeste dagene. Snart er det konsert på Bylarm i Oslo og til sommeren er det flere festivaler som står for tur. Det kommer nye låter de nærmeste månedene, men Sigrid vil ikke røpe når den neste kommer.

Ukas urørt fra Ålesund Du trenger javascript for å se video.