Ønsker å gjenopprette Sjøheimevernet

Ifølge forsvarsminister Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet har regjeringen allerede gjennom Meld. St. 10 (2021–2022) vært tydelige på sine ambisjoner for en videre styrking av Forsvaret, herunder Heimevernet.

– Regjeringen vil styrke og videreutvikle Heimevernet som en territoriell styrke med lokalkunnskap og nærvær over hele landet og vurderer fortløpende behovet for tiltak som tilrettelegger for tilstrekkelig tilgang på kapasiteter og personell med lokal forankring i hele strukturen. Regjeringen vil se den videre styrkingen og utviklingen av Heimevernet i sammenheng med en helhetlig vurdering av HVs fremtidige utnyttelse og innretning i den neste langtidsplanen for forsvarssektoren.

Christian Tybring Gjedde, FrPs fraksjonsleder i utenriks- og forsvarskomiteen mener det viktigste for å øke beredskapen og sikkerheten i Norge er å styrke alle grensene i Forsvaret og øke samarbeidet med allierte i NATO, ikke bruke ressurser på å gjenopprette Sjøheimevernet som Forsvarssjefen anbefalte å legge ned.

– Dersom Forsvarssjefen i fremtiden anbefaler å gjenopprette Sjøheimevernet, så vil vi selvsagt vurdere det på nytt da, sier han.

Hårek Elvenes, forsvarspolitisk talsmann i Høyre, skriver til NRK at beslutningen om å avvikle Sjøheimevernet ble tatt på grunnlag av det fagmilitære rådet som ble fremmet av Forsvarssjefen i 2015.

– Truslene i kystsonen er sammensatte, og håndteres i dag både av Sjøforsvaret, HV og Forsvarets spesialstyrker. Det er naturlig å se på HVs oppgaver i kystsonen som en del av en nødvendig styrking av det kystnære forsvaret. Samtidig er Rødts forslag ikke den eneste løsningen for å styrke evnen til å beskytte kritisk infrastruktur på norsk sokkel. Eksempelvis vil Sjøheimevernet ikke kunne beskytte kabler langt til havs og på dypt vann.

Videre skriver Elvenes:

– Solberg-regjeringen styrket Forsvarets evne til å håndtere denne typen trusler. Blant annet med flere nye autonome undervannsfarkoster for minejakt, økt satsing på Forsvarets spesialstyrkers maritime kapasitet, nye maritime overvåkingsfly, et nytt etterretningsskip og tre nye kystvaktfartøy, med vesentlig bedre evne til å oppdage trusler under vann. HV fikk også økte ressurser til objektsikring, som er viktig for å sikre landanleggene tilknyttet olje- og gassektoren. Tiltakene som ble gjennomført har samlet og hver for seg, styrket evnen til å beskytte kritisk infrastruktur til havs og på land. De maritime truslene er uforutsigbare og sammensatte, og kan oppstå både nært land og langt til havs. Dette krever samspill mellom fartøy, fly, spesialstyrker og HV, oppsatt med ulike våpensystemer og teknologi.