– God drift i alle deler av virksomheten bidro til solide finansielle resultater. Vi fortsetter med betydelig kapitaldistribusjon og forventer å levere en samlet distribusjon på 14 milliarder dollar i 2024, sier konsernsjef i Equinor, Anders Opedal.

Kvartalsresultatet var på nesten 83 milliarder kroner. Etter skatt dro de inn 28 milliarder norske kroner.

Oljeselskapet har de siste årene tjent svært mye penger, noe som blant annet henger sammen med den russiske invasjonen av Ukraina.

Nedgang, men likevel sterk inntekt

Kvartalsresultatet på samme periode i fjor var på rundt 130 milliarder kroner. Forrige kvartal: 95 milliarder.

Det er altså en nedgang, men selskapet leverer likevel et sterkt resultat hvis man sammenligner med tidligere år:

Aktivitetsnivået på norsk sokkel var høyt gjennom hele kvartalet.

– Vi fortsetter å være en sikker og pålitelig leverandør av energi til Europa. På norsk sokkel ble Eirin-prosjektet godkjent, og Sleipner- og Gudrun-feltene drives nå delvis med kraft fra land. Dette bidrar til lavere kostnader og utslipp fra produksjonen, sier Opedal.

Konsernsjef i Equinor, Anders Opedal. Foto: Torstein Bøe

Analytikerne ventet et resultat på 79 milliarder kroner.

Gassprisene har gått kraftig ned fra samme tid i fjor. Resultatet er altså preget av det. Samtidig har oljeprisen gått litt opp. Dermed er det fremdeles et veldig solid resultat, forklarer Equnior-sjefen.

Energikommentator: – Bra for deg og meg

Energikommentator Hilde Øvrebekk sier dette kvartalsresutlatet tyder på at ting har normalisert seg.

– Det er positivt for oss at gassprisene ikke er så høye. Gassprisene i Europa påvirker strømprisene i Norge. Equnior tjener ikke ekstremt store penger. Det betyr at vi som forbrukere har mer normale strømpriser, sier hun.

Energikommentator i Stavanger Aftenblad, Hilde Øvrebekk. Hun sier det er godt nytt at oljeprisene har falt. Foto: Hanne Høyland / NRK

Øvrebekk sier det er vanskelig å spå hva Equinor vil tjene resten av året. Hovedsakelig på grunn av eksterne faktorer.

– Det er en urolig verden. Spesielt oljeprisen kan gå opp hvis det blir mer krig og uro i midtøsten. Det meste av gassprisen er påvirka av Europa siden vi ekspoerter mesteparten av gassen, sier hun.

Høy oljepris, lavere gasspris

Før kvartalsresultatet ble lagt frem snakket NRK med sjeføkonom i Sparebank1 SR-Bank, Kyrre Knudsen, han peker to faktorer som de viktigste for Equinor sitt resultat. Olje- og gassprisen.

– Oljeprisen har holdt seg bra gjennom denne perioden, så den trekker opp resultatet. Samtidig har gassprisen vært nok så lav i perioden, dette trekker ned, sier han.

Årsaken til den høye oljeprisen er ifølge Knudsen uro i Midtøsten, men også at veksten har tatt seg opp i verden. Noe som gir økt etterspørselen etter olje.

Når det gjelder gasspris er denne lav på grunn av at Europa har hatt fokus på gassleveranse og -lager etter Russlands invasjon av Ukraina, ifølge sjeføkonomen.

– Nå er gasslagrene høye og dette bidrar til å dempe prisen, sier han.

Sjeføkonom Kyrre Knudsen i Sparebank 1 SR-Bank. Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Slik endte kvartalene i fjor

Høye Equinor-resultat betyr høye skatteinntekter til Norge. I 2022 dro Norge inn totalt 44,3 milliarder dollar fra oljeselskapet i skatt, ifølge en Equinor-rapport.

Slik endte kvartalene i fjor:

Det justerte resultatet til Equinor i 2023 var på rundt 400 milliarder kroner. 2022 var et rekordår for selskapet, med et resultat på 800 milliarder kroner.