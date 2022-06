Noreg la ned heile Sjøheimevernet i 2017.

– Og ingenting har blitt erstatta. Vi sparte 80 millionar og ligg med rumpa bar for kriser og krig, seier ekssjef for Sjøheimevernet, Svein Jacobsen.

Sjøheimevernet kosta 80 millionar kroner i året. Det er rundt ein promille av budsjettet til Forsvaret.

PENSJONERT: Kommandørkaptein Svein Jarle Jacobsen var leiar av Sjøheimevernet. Foto: NRK

For desse pengane hadde dei 130 båtar, mange svært hurtige, dykkarar og over 2000 soldatar. Dei passa hamner i byane og viktige anlegg som oljesentralen på Mongstad.

– Kven gjer dette no?

– Ja, det lurer eg også på, seier Jacobsen.

ØVING: Sjøheimevernet på øving i Oslofjorden 2015. To år seinare blei dei nedlagt. Foto: Alexander Sylte / Forsvaret

– Sit i Oslo og trur at krig berre vil skje i nord

Året etter nedlegginga blei Forsvaret slakta for manglande tryggleik og sikring.

– Sjøheimevernet skulle vore utvikla og ikkje nedlagt. Ei totalt manglande forståing over truslane mot Noreg, seier Ola Elvestuen i Venstre.

– Ein kjempetabbe, seier forskar Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskulen.

Særleg sidan den russiske marinen dei siste åra har gått frå ein stor havgåande marine – til fleire små korvettar og mindre ubåtar som kan gå langs norskekysten.

– Dei sit i Oslo og trur at krig berre vil skje i nord. Eit missil kan lett treffe Stortinget for den del, seier Ulriksen.

Han peiker på at russarane støtt seglar langs fjorden vår med skip med 1000 folk om bord. Og at alle dei viktigaste verdiane i Noreg ligg langs kysten. Som olje, gass, straum- og nettkablar.

– Stortinget og forsvarsleiinga har vedtatt at kysten ikkje er viktig. Dei erstatta blant anna korvettar med jagarfly, meiner forskaren ved Sjøkrigsskulen.

Han trur også at det har gått prestisje i nedlegging og kutt.



– Heimevernet er kjempebillig og det einaste i Forsvaret som har mange soldatar. Likevel er det no sveltefôra.



KRITISKE: Ståle Ulriksen og orlogskaptein Tor Ivar Strømmen ved Sjøkrigsskolen meiner nedlegginga av Sjøheimevernet gjer Noreg meir sårbart. Foto: Sjøkrigsskulen

– Manglar Transformers-teknologi

Det var kystvakt og dronar som etter forsvarsleiingas plan skulle erstatte Sjøheimevernet, ifølge ekssjef Jacobsen.

– Men Kystvaktas fem halvmilitære båtar kan ikkje erstatte 130 fartøy. Og dronane ein ville trenge kostar rundt ein milliard kroner per stykk. Ein ville trenge rundt 10–12 slike dronar langs kysten vår. Ein kunne fått mange år med sjøheimevern for 12 milliardar, seier han.

Over 120 år, om ein reknar på det. Dronane blei skrota på grunn av prisen.

– Enda det var ein av føresetnadene for å legge ned Sjøheimevernet, seier Jacobsen.

LÅGTEKNOLOGI: Skal du borde bør du ha folk. Foto: Marius Kaniewski/HV/Forsvaret

Han meiner at toppleiinga i Forsvaret har for høg respekt for høgteknologi, og for låg respekt for lågteknologi.

– Transformers-teknologien er her ikkje ennå, seier han og peiker på krigen i Ukraina der soldatar framleis spelar den kanskje viktigaste rolla.

Skulle bruke pengane i nord

Kva gjorde at Stortinget la ned denne enkle og relativt rimelege delen av Noregs forsvar?

– Eg vil gå så langt å kalle det eit demokratisk problem, seier Jacobsen.

Dei som sit på Stortinget er avhengig av god og rett informasjon før dei stemmer over forslag. Hadde dei det her?, spør Jacobsen.

SLUTT: Innsatsstyrken til Sjøheimevernet leverte inn utstyr og våpen i juni 2017. Foto: Halvor Folgerø / NRK

Det var Høgre, Frp og Arbeidarpartiet som sørga for nedlegginga.

Ine Marie Eriksen (H) var forsvarsminister da Sjøheimevernet blei lagt ned. Ho ønska ikkje å svare på NRKs spørsmål den gong. No lar ho Høgres forsvarspolitisk talsperson Hårek Elvenes svare:

– Avgjersla om å avvikle Sjøheimevernet blei tatt etter fagmilitære råd fremma av Forsvarssjefen i 2015.

Vidare heiter det at dette ville frigjere ressursar til å prioritere nord, og at Forsvarets marine spesialstyrkar er blitt styrka.

– Gjer det enklare for Russland

Forskar Ståle Ulriksen ristar på hovudet over prioriteringa.



– Ja, det er viktig å styrke i nord, men om russarane stenger sjøvegen lenger sør – kva da? Da får ein ikkje forsyningar opp.

TROMS: Sjøheimevernet på drill i Troms rett før nedlegginga. Foto: Marte Brohaug/ Forsvaret

Han får støtte av kollega Tor Ivar Strømmen.

– Sjøheimevernet kunne vakte kva som skjedde i skjergarden og hamner. Dei kunne borde båtar, vise vekk eller arrestere fartøy som truga eller braut lova, seier Strømmen.

I tillegg kunne deira dykkarar sjekke sprenglekamar rundt båtar og oljeanlegg, hamnar, gassleidningar og nettkablar.

– Fråværet av Sjøheimevernet gjer det langt lettare for russarane langs kysten i tilfelle ei væpna konflikt, seier Strømmen.

Noverande forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og daverande forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har ikkje ønska å svare til NRK no om nedlegginga.