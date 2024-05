Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Forsvaret med 7 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier Norge vil nå Natos toprosentmål fra midten av 2024.

Investeringene skal blant annet gå til oppgradering av bygg og anlegg, anskaffelse av luftvern og trening og mottak av allierte tropper.

Regjeringen planlegger å øke forsvarsbudsjettet fra de vedtatte 91 milliarder til 104 milliarder kroner.

Innen 2036 er målet at forsvarsbudsjettet skal ha økt med over 80 prosent til 166 milliarder.

Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Med dette vi annonserer i dag, og tidligere i april, vil Norge fra midten av 2024 nå toprosentmålet i Nato, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Torsdag møter statsminister Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum og forsvarsminister Bjørn Arild Gram pressen.

Utenfor SMK annonserer Støre at regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Forsvaret med 7 milliarder kroner i revidert nasjonalbudsjett.

– De investeringene vi gjør nå er investeringer vi må og kan gjøre, og ikke bør vente med, sier Støre.

– Styrke grunnmuren

Støre sier de vil gjøre investeringene allerede nå, som gjelder blant annet oppgradering av bygg og anlegg og anskaffelsen av luftvern.

– Dette vil bidra til at vi bruker materiellet vårt så langt det er mulig, og personalet som er på jobb i dag.

– Det handler om å mer effektivt håndtere sammensatte trusler i en åpen økonomi, hvor vi skal styrke alle domener for å møte de utfordringene som ligger foran oss, sier Støre.

Innen 2036 vil regjeringen at forsvarsbudsjettet skal ha økt med 80 prosent, til 166 milliarder. Foto: Terje Pedersen / NTB

Finansminister Gram sier økningen i budsjettet blant annet skal bidra til trening og mottak av allierte tropper, samt nytt utstyr.

– Vi må styrke grunnmuren i forsvaret. Vi skal blant annet sørge for at forsvarsbyggene er i orden, tilrettelegge for vekst i personell og ha reservedeler til materiell. Gjennom dette legger vi til rette for videre vekst i forsvaret framover., sier Gram.

Vil øke med 80 prosent

Med det vil regjeringen øke forsvarsbudsjettet fra de vedtatte 91 milliarder til 104 milliarder kroner.

– Det at vi nå når to-prosentmålet er viktig for å vise overfor våre allierte at vi er en trygg NATO-alliert, styrker vårt forsvar og at vi er til å stole på, sier finansminister Vedum.

Den siste tiden har regjeringen varslet flere styrkinger av den norske forsvarsevnen. De foreslår å øke forsvarsbudsjettet med 600 milliarder over 12 år.

– Dit vi skal i 2036, er et forsvarsbudsjett som øker med litt over 80 prosent, sier Støre.

I 2036 ønsker altså regjeringen at forsvarsbudsjettet skal være på 166 milliarder kroner.

– Det er en sterk vekst, men vi har ment som en samlet regjering at dette er en nødvendig investering for å styrke vår frihet, sier Vedum.

Regjeringen har fra før sagt at de vil øke antall vernepliktige fra 9000 til 13.600, etablere to nye brigader i nord og sør, doble luftvernet og gi Norge flere nye fregatter.

Norge støtter også Ukraina med flere milliarder til militære formål i 2024.