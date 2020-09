Norge tjener nærmere én milliard på filminnspillinger – kunne vært doblet

For å lokke til seg store utenlandske filmaktører, frister land med penger, eller en såkalt refusjonsordning – der de får igjen en del av pengene de har brukt på filminnspillingen.

– Takket være filminsentivordningen er nettopp denne produksjonen her i Norge, sa kulturminister Abid Raja da han besøkte Tom Cruise på Åndalsnes i forrige uke.

Gjennom ordningen får hver produksjon igjen 25 prosent av det de har brukt.

Innspillingen av «Mission: Impossible 7» vil med stor sannsynlighet, ifølge opplysninger og Norsk filminstitutt (NFI), legge igjen 200 millioner kroner i Norge. NFI har dermed gjennom denne ordningen tilbudt produksjonen inntil 50 millioner kroner i refusjon.

Filminsentivordningen Ekspandér faktaboks En støtteordning for norske og utenlandske film og tv-produksjoner i Norge.

Insentivmidler er refusjon. Det er penger som innspillingen har brukt og så får de 25 prosent av dem tilbake.

Norge har i 2019 og 2020 hatt et budsjett på 68 millioner kroner.

Forskrift om insentivordning trådde i kraft 1. januar 2016. Potten har økt gradvis de siste årene: I 2016 var den på 45 millioner, i 2017 på 55 millioner, og i 2018 på 57 millioner.

Du kan søke til denne ordningen en gang i året. Fristen for å søke 2021 er satt til 26. november 2020.

Den årlige søknadsfristen gjør det mulig å sammenligne søknader internt i en søknadsrunde for å så finne fram til de prosjektene som best kvalifiserer til formålet i henhold til ordningen.

Rangeringen av søknadene gjøres på grunnlag av produksjonenes totalbudsjett, budsjettet for produksjonen i Norge, omfanget av produksjonens internasjonale distribusjon, andel privat finansiering, andel internasjonal finansiering, og hvorvidt den norske budsjettandelen vil bidra til å styrke den norske filmbransjen.

Pengene blir ikke utbetalt før produksjonen er ferdigstilt og de kan bevise hvilket forbruk de har hatt i Norge.

I andre land, som Island, er ordningene automatisk med kontinuerlig søknadsfrist. Se hele oversikten her. Kilde: Norsk filminstitutt, Lovdata, Global Incentives Index 2020.

KAN SE HAN IGJEN: Tom Cruise sa til Abid Raja at han vurderte å komme tilbake til Norge for å filme. Da kan andre filmer bli nedprioritert, siden de legger igjen mest penger. Foto: Geir Olsen / NTB/Scanpix

Innspillinger for én milliard har fått avslag

Refusjonsrammen som utdeles på filmprosjekter i Norge er i 2020 på 68 millioner kroner. Når «Mission: Impossible 7» får 50 millioner, er det kun 18 millioner igjen til andre produksjoner. Derfor får mange avslag.

– Interessen er vesentlig større enn den potten som vi har tilgjengelig, og da er vi nødt til å gjøre en utvelgelse av prosjekter som kvalifiserer for ordningen, sier produksjonsrådgiver i NFI, Tina Beate Goa Fagerheim.

Siden 2016 har insentivordningen tiltrukket produksjoner til Norge på totalt 1,1 milliard kroner gjennom å tilby en refusjonsramme.

Hvis ordningen ikke hadde hatt et avgrenset budsjett, kunne filmaktiviteten i Norge vært nesten dobbelt så stor:

Til sammen har Norge gått glipp av filminnspillinger til en verdi på over én milliard kroner, viser tall fra NFI.

For det er flere kvalifiserte søkere som har fått avslag. I 2019 søkte for eksempel sesong to av «Frozen Planet» fra BBC om en refusjonsramme. De tapte konkurransen og store deler av potten gikk til innspillingen av James Bond:

Se hvilke filmer og TV-serier som har fått avslag og blitt godkjent Ekspandér faktaboks 25 av 49 filmer og serier har fått avslag, men er kvalifisert for ordningen: 2016 Okkupert II

Skuespilleren 2017 Berlin Station 2

Wisting

Foritude 3 2018 Fortitude 3 (søkte på nytt, men fikk avslag.)

The Northwoods

Good Tidings

Grenseland 2

The Sunlit Night

Seizure

White Desert

Learning to Fly 2019 Frozen Planet 2

Fura (Fury)

Ragnarok

De forbandede år (INTO THE DARKNESS)

Treadstone sesong 1

Dancing on Ice

Scandinavian Star

Afterlands 2020 The Border Guide

PRISM – amerikansk spillefilm.

YOU sesong 1 – Britisk TV-serie.

Lykkeland sesong 2 Insentivordningen måtte ha hatt totalt 260,1 millioner kroner mer i budsjett for å få godkjent de kvalifiserte søkerne. Det er beregnet at det er til sammen godt over én milliard kroner som kunne blitt brukt på filminnspilling i Norge. Disse 24 filmene har blitt prioritert og godkjent: 2016 The Snowman (Snømannen)

Downsizing 2017 Snømannen, restopptak - ble ikke realisert

Viking Skool - ble ikke realisert

The Postcard Killings

Grenseland

Shetland 4

The Bird Catcher

Lost in Norway

Mission Impossible 6

Norway

The Innocents 2018 Alt for Norge

Wisting (fikk avslag i 2017, men godkjent i 2018.)

Beforeigners (Fremvandrerne) - ble ikke realisert 2019 James Bond – No Time To Die (B25)

Utmark (tidligere. Villmark)

Fenris - ble ikke realisert 2020 LIBRA - «Mission: Impossible 7»

Blue Bayou

Beforeigners sesong 2

Rigor Mortis

Ragnarok sesong 2 (fikk avslag i 2019, men plass i 2020)

Battle 2 Av de 24 prosjektene som har fått innvilget refusjonsramme over insentivordningen, er totalt 13 gjennomført og avsluttet. 508 millioner kroner er lagt igjen i Norge med de innspillingene. * Det kan hende at produksjonsnavnet er annerledes enn film- eller serie-navnet. Kilde: Norsk filminstitutt

KUNNE SPILT I NORGE: Frozen Planet 2 var godt kvalifisert og søkte om en refusjonsramme i 2019, men fikk avslag på grunn av at James Bond tok store deler av potten. Her fra sesong 1. Foto: Jason Roberts / Ap

– Uten insentivordning, ingen filming

Når de store internasjonale filmene ønsker å komme til Norge, blir det mindre igjen til de andre prosjektene som vil benytte seg av ordningen.

Om de som får avslag fortsatt velger å filme i Norge er ikke sikkert, men ifølge NFI har mange produsenter og strømmetjenester en policy der de kun velger å gå til land som tilbyr insentivordning.

– Det vil si at et avslag fra den norske insentivordningen kan gjøre at filmprodusentene velger å nedprioritere å filme i Norge, sier Fagerheim.

Og det kan stemme – for i 2016 hevdet produsenten for netflix-filmen «Downsizing» at produsenter ikke ser på landet hvis det ikke har en insentivordning. Det opplyser også Per Henry Borch, linjeprodusent i selskapet True North Norway, som står for «Mission: Impossible»-innspillingen.

– Uten insentivordning, ingen filming, sier han.

Utenlandske filminnspillinger som har lagt igjen penger i Norge Ekspandér faktaboks 25 prosent av det totale beløpet som blir brukt refunderes: The Snowman eller «Snømannen» i 2016 la igjen 133 millioner kroner, og fikk 33 millioner kroner i refusjon.

i 2016 la igjen 133 millioner kroner, og fikk 33 millioner kroner i refusjon. Downsizing -innspillingen i 2016 la igjen 18 millioner kroner i Norge, og fikk derfor en refusjon på 4,5 millioner.

-innspillingen i 2016 la igjen 18 millioner kroner i Norge, og fikk derfor en refusjon på 4,5 millioner. Mission: Impossible 6 i 2017 la igjen 21 millioner i Norge. Dette beløpet er grunnlaget for beregningen av refusjonen på 5 millioner kroner.

i 2017 la igjen 21 millioner i Norge. Dette beløpet er grunnlaget for beregningen av refusjonen på 5 millioner kroner. B25-innspillingen i 2019, som er «James Bond – No Time to Die», la igjen 60,2 millioner kroner. Dette beløpet er grunnlaget for beregningen av refusjonen på kr 15 millioner kroner. Dette er et utvalg av kjente filmer. Siden 2016 har det blitt lagt igjen 508 millioner kroner i Norge. Dette gjelder kun de 13 avsluttede prosjektene. De resterende sju har budsjett på totalt 598,5 millioner. Dermed tjener Norge nærmere én milliard på filminnspillinger hvis beløpet blir slik. Kilde: Norsk filminstitutt

FRA JAMES BOND: I 2019 var James Bond i Norge og spilte inn scener i Nittedal og på Atlanterhavsveien i Møre og Romsdal. Her i Nittedal. Innspillingen la igjen 60,2 millioner i Norge. Foto: SKJERMBILDE TRAILER YOUTUBE

Sammenlignet med andre land, er potten til Norge liten. På Island er det for eksempel åpent for alle til å søke uansett budsjett. De har også en fri søknadsfrist, viser en oversikt fra «GII».

Det er det ikke i Norge. Hvis noen ønsker å filme i Norge i 2021, går søknadsfristen ut i november 2020.

Det kan også ha ført til at færre får muligheten til å filme her, sier Fagerheim.

– Det blir en mindre fleksibilitet i ordningen når vi må ha en årlig søknadsfrist. Vi står i fare for å miste noen av de store internasjonale produksjonene som ordningen faktisk er tiltenkt å tiltrekke, sier hun.

STOR INTERESSE: Produksjonsrådgiver i Norsk filminstitutt, Tina Beate Goa Fagerheim, sier potten er for liten sammenlignet med den interessen de opplever. Foto: Ida Meyn / NFI

– Altfor lite penger

Norske bedrifter tjener godt på at store Hollywood-filmer kommer hit til landet.

– Nå har vi en unik mulighet til å skape en stor industri i Norge, sier seniorrådgiver i NHO Møre og Romsdal, Pål Bakke.

Bakke frykter flere produsenter heller vil reise til land som Island fordi de har en bedre ordning enn den vi har her.

– Insentivordningen er veldig bra for å dra store produksjoner hit, men det er altfor lite penger. Dette er vel investerte penger av myndighetene – når vi hører hvor mye penger de legger igjen i samfunnet ellers.

Kulturdepartementet fordeler pengene, men det mener Bakke at kanskje burde endres.

– Kanskje filmindustri er så stort at det er næringspolitikk i stedet, og at næringsdepartementet bør ta over forvaltningen, og spytte mye mer penger inn slik at vi kan lokke til oss flere store filmproduksjoner, sier han.

VIL ENDRE ORDNINGEN: Pål Bakke i NHO mener det er for lite penger som filmaktørene får tilbakebetalt. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Vil se nærmere på det

Siden 2016 har potten økt fra 45 millioner til 68 millioner kroner.

I 2019 sa kulturdepartementet at de ønsket å øke filminsentivordningen, men det var ingen økning fra 2019 til 2020, da budsjettet for ordningen ble satt til 68,36 millioner kroner begge årene.

Summen som «Mission: impossible» legger igjen er et argument som kulturdepartementet vil se nærmere på når budsjettet kommer den 7. oktober, sier Raja.

– Det er mange grunner til å øke filminsentivordningen. Det er en av de tingene som vi kommer til å vurdere i forbindelse med budsjettet.

– Jeg kan ikke si noe om det før vi har lagt frem budsjettet, sier han.