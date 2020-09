Tom Cruise: – Det er et privilegium å få være her

– Jeg elsker landet deres. Det er så vakkert, sa Tom Cruise til Raja da de møttes på Åndalsnes i Rauma tirsdag.

– Vakkert

Cruise har vært i Møre og Romsdal for å spille inn scener til «Mission: Impossible 7», siden slutten av august.

Abid Raja og Tom Cruise på Åndalsnes i Rauma. Foto: Kulturdepartementet

Regjeringen ga unntak fra koronareglene slik at filmcrewet kunne komme til landet og filme, og kulturministeren sa den gang at crewet skulle bruke 6 millioner kroner på smitteverntiltak.

– Dere har gjort det så enkelt som mulig. Vi får utrolige opptak. Det er så vakkert her, sier Hollywood-stjernen i møte med Raja.

Innspillingen har fått stor oppmerksomhet. Spesielt da skuespilleren hoppet utfor fjellet Helsetkopen i Stranda kommune.

Da møtte mellom 100–200 mennesker opp for å se de spektakulære scenene. Cruise hoppet flere ganger utfor det over 1200 meter høye fjellet med motorsykkel, og landet med fallskjerm nede blant imponerte tilskuere.

Tom Cruise hopper med motorsykkel fra Helsetkopen (1246) på Hellesylt i Stranda kommune. Foto: GEIR OLSEN / NTB/SCANPIX

I videoen sier Tom Cruise at planen er å komme tilbake til Norge for å lage den neste filmen også, og lovordene tar ikke slutt med det:

– Tusen takk for den varme velkomsten og all hjelp. Det er et privilegium å få være her. Jeg snakker ikke bare for meg, men for hele mannskapet vi har her. Dere har et nydelig land. Folk her er absolutt fantastiske.

En gruppe på 100–200 stk. møtte opp for å se på Tom Cruise hoppe fra Helsetkopen i Hellesylt. Foto: Geir Olsen / NTB/Scanpix

Abid Raja: – Han fremstod som jordnær

Kulturministeren sier møtet med Cruise var hyggelig.

– Han fremstod som en veldig jordnær type som var oppriktig engasjert i nordmenn, norsk natur og kultur. Han har veldig lyst å komme tilbake til Norge for å lage neste film her.

Raja tror filmen kommer til å bli spektakulær. I den forrige «Mission: Impossible»-filmen ble det spilt inn scener på Preikestolen. Men i filmen blir det framstilt som at fjellet ligger i India. Cruise har ifølge kulturministeren lovet at det blir mer Norgesreklame denne gangen.

Abid Raja (V) i Åndalsnes. Foto: Remi Sagen / NRK

– Her har man både norsk historie, norsk kultur og norsk ekspertise i bruk, dette kommer til å bli virkelig spektakulært. Cruise sa at fotavtrykket av Norge i denne filmen kommer til å være mye større enn det var i den forrige filmen, nå blir det mye mer av Norge i denne filmen, sier Raja.