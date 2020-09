«Mission: Impossible»-innspilling legger igjen 200 millioner kroner i Norge

I en svart bil med sotede vinduer sitter sjåfør Tore Aakre.

Han er en travel mann som tjener godt på at det spilles inn en stor Hollywood-film i Norge. Med en gang telefonen ringer, er han klar.

Jobben hans er å frakte de største og viktigste personene under filmproduksjonene som foregår her i landet. Og nå – i Møre og Romsdal.

Innspillingen av «Mission: Impossible 7» legger igjen 200 millioner kroner i varer og tjenester i Norge, bekrefter kulturminister Abid Raja til NRK.

Og det er mange som tjener på det. For det er mye som må være på plass før en filminnspilling. Filmteamet skal transporteres, ha mat, hotell, sikkerhet og følge smittevernreglene med tester flere ganger i uken.

SIKKERHET: Det er også ansatt egne norske sikkerhetseksperter i forbindelse med de ulike stuntene som skal foregå på Hellesylt og Åndalsnes. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

– Kjærkommen inntekt til veldig mange

En av bransjene som nyter godt av Tom Cruise og filmteamet hans, er transportselskapet Trips of Norway.

Det lokalet selskapet med base i Ålesund transporterer utstyr og folk når store filmproduksjoner foregår i Norge.

Firmaet har jobbet på James Bond-innspillinger, Tenet, Black Widow, reklamefilmer, science fiction filmer, men også den forrige «Mission: Impossible»-filmen.

Da korona kom til Norge ble Trips of Norway rammet. Oppdragene ble satt på vent.

– Koronaen har slått hardt for veldig mange. Når du får et sånt engasjement som går på kort tid og er veldig hektisk, så gir det en kjærkommen inntekt, sier daglig leder og eier av Trips of Norway, Tore Aakre.

«STAND BY»: Tore Aakre sitter og venter på hotellet i Valldal. Plutselig kan han bli kalt ut for å hente viktige personer i forbindelse med filminnspillingen. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

De svarte bilene kjører mellom Hellesylt, Valldal og Åndalsnes. I bilene kan du finne snacks, vannflasker og håndsprit til de viktige gjestene.

Transportselskapet har cirka 70 personer som kjører VIP-transport i forbindelse med høstens filminnspilling. Aakre sier filmoppdragene er svært viktige for dem.

– Det har stor betydning for oss som et lite selskap, men også alle dem som blir involvert i korttidsansettelser og enkeltmannsforetak, sier han.

Merkes i matbutikken

Også lokalbutikkene tjener gode penger når det er filminnspilling.

– Bakeriet fikk sikkert en overraskelse da vi bestilte så mye plutselig utenom sesongen, sier Michelle De Vries. Hun er daglig leder på Coop Marked på Hellesylt.

De siste fire ukene har butikken hatt en økning på 88 prosent i salg, sammenlignet med samme tid i fjor.

– Kundeantallet har også gått opp med 32 prosent, så det var veldig fint å se, sier hun, og viser at det har blitt solgt mye energidrikker, middagsmat og brød.

TAKKNEMLIG: – Egentlig føler vi oss litt takknemlige for at han valgte lille Hellesylt som filmlokasjon til en så stor film, sier daglig leder på Coop Marked Hellesylt, Michelle De Vries. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Nå håper hun at innspillingen kan gjøre bygda litt mer kjent i verden.

– Det har selvfølgelig veldig mye å bety for næringslivet og for oss å bli litt kjent i Norge, fordi vi står egentlig i skyggen til Geiranger. Det er ikke fortjent – fordi Hellesylt – er egentlig utrolig vakkert.

FORNØYD: Også ved den andre butikken i bygda, Joker Hellesylt var de spente. – Vi har fått en veldig fin vekst i september, sier daglig leder ved Joker Hellesylt, Svein Sporstøl. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Flere velger å reise der filmer spilles inn

– Vi regner med at det er flere hundre privateide bedrifter som nyter godt av denne produksjonen, sier seniorrådgiver i NHO Møre og Romsdal, Pål Bakke.

Bakke håper at også reiselivet kan få merke effektene av filminnspillingen i Norge.

40 millioner turister velger hvert år reisemål ut ifra hvor filmer og/eller TV-serier er spilt inn, ifølge TCI Research.

– Dette må vi utnytte. Når verden blir normal og det blir lov å reise ordentlig igjen er jeg sikker på at «Mission: Impossible» vil utgjøre en stor effekt og at reiselivet også har stor glede av det, sier Pål Bakke i NHO.

MANGE MØTTE OPP: Mange skuelystne tok turen da Tom Cruise hoppet fra Helsetkopen på Hellesylt med motorsykkelen sin. Foto: Geir Olsen / NTB/Scanpix

HOPPET: Tom Cruise hoppet ut fra fjellet Helsetkopen med motorsykkelen sin og landet med fallskjerm. Kanskje slike bilder vil føre til at flere velger å besøke Hellesylt? Du trenger javascript for å se video. HOPPET: Tom Cruise hoppet ut fra fjellet Helsetkopen med motorsykkelen sin og landet med fallskjerm. Kanskje slike bilder vil føre til at flere velger å besøke Hellesylt?