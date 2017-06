Ros til Maria Parr i USA

Maria Parr fra Vanylven sin barnebok Vaffelhjarte (Adventures with Waffles) har fått svært positive meldinger i USA, skriver Samlaget. Det litterære tidsskriftet Kirkus skriv at romanen er «Fylt med både lystige påfunn og gripende øyeblikk». Nylig ble det bestemt at Vaffelhjarte også skal utgis i Latvia, som er det 26. landet boka kommer ut.