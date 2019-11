Maja Herner har vore sakna i eitt år.

Torsdag melder avisa Møre-Nytt at Røde Kors vil gjennomføre nye søk etter Maja Herner fredag.

Det er i dette området ein no vil leite etter Maja Herner i. Bildet er tatt frå Nivane og nedover mot Ørsta sentrum. Foto: Arne Nedrebø Hadland/Jon Krosby / NRK Luftfoto

I gårsdagens avis fortalde Lars Egil Foldal at han hadde tipsa politiet om unormal ramneaktivitet aust for Skytjeåa på Engeset i Ørsta, og Røde Kors vil no undersøke dette området nærare.

– Eit mysterium

Det siste året har politi, frivillige og leitemannskap frå Røde Kors gjentatte gonger søkt etter Maja Herner i fjellet i Ørsta. Så langt har dei ikkje funne spor etter den sakna kvinna.

Maja Herner har vore sakna sidan 21. november 2018. Ho hadde fortalt fleire kjenningar at ho tenkt seg ein tur «up to the mountains». Seinare same kveld blir ho meldt sakna. Foto: Privat

– Det ligg som ei klam hand over bygda at vi ikkje greier å finne ut av dette. Det er eit mysterium for heile Ørsta-samfunnet. Folk grublar og spekulerer i kva som har skjedd, seier ordførar i sunnmørsbygda Stein Aam (Sp) til NRK.

Torsdag 21. november er det eitt år sidan Herner blei meldt sakna då ho ikkje møtte opp på jobb som avtalt. Den polske kvinna, som nyleg hadde flytta til Ørsta, skulle etter planen gå ein kort tur i retning fjellet Saudehornet. Sidan har ingen sett ho.

Saudehornet, Nivane og Skåla i Ørsta har for lengst fått eit snødekke. Det er i dette området det har blitt leita mest etter Herner i. Foto: Benedicte Berknes

I september i år blei det kjent at Cold case-gruppa til Kripos skulle gå gjennom etterforskingsmaterialet i saka på nytt. Innspela deira kjem i ein rapport i slutten av november og Aam håper desse vil gi ei avklaring.

– Enten at det blir gjort funn eller at dei slår fast at ho ikkje er her. Vi forventar også at det kjem nokre klare svar og at vi får vite kva som skjer vidare. Politiet og Kripos held korta tett til brystet i denne saka, seier Aam.

Har framleis håp

Herner utgjer ein av totalt 1544 personar som er registrert i Kripos si oversikt over personar som er sakna i Noreg i dag.

Paulina Kmiecik (til venstre) og Maja Herner (til høgre) hadde kjent kvarandre i mange år. Ho synest framleis det er uverkeleg at Herner er borte, men har ikkje gitt opp håpet. Foto: Privat

I Polen sit familien og venane til Herner igjen med mange spørsmål som dei enno ikkje har fått svar på. Bestevenninna, Paulina Kmiecik, fortel at det siste året har vore tøft.

– Det at vi ikkje veit noko meir i dag enn vi gjorde for eitt år sidan er vanskeleg. Det er merkeleg at ho berre kan forsvinne.

Men Kmiecik vektlegg at dei ikkje har gitt opp håpet.

– Vi som er venar og familien er sikre på at ho må vere ein anna plass enn i fjellet. Der har det blitt søkt fleire gonger, utan at dei har funne ho. Det gir oss håp om at Maja framleis kan vere i live, seier Kmiecik. Ho fortel også at dei har tett kontakt med det polske politiet om saka.

– Ikkje mistanke om noko kriminelt

I løpet av det siste året har det vore gjennomført ein rekke søk i området ved og rundt Saudehornet. Dette har skjedd både på bakken og med helikopter og drone. Politiet har også gått gjennom fleire tusen bilde som har blitt tatt av området. Likevel er det ingen spor etter Herner.

Det blei leita i fleire dagar etter at Maja Herner blei meldt sakna, utan at det gav resultat. Foto: Roar Strøm / NRK

Det har florert fleire teoriar om kva som kan ha skjedd med den sakna. Nokre av vennane hennar starta ein innsamlingsaksjon for å engasjere ein privatdetektiv. Men heller ikkje det har gitt resultat. Politiinspektør i Møre og Romsdal politidistrikt, Yngve Skovly, vektlegg at det likevel ikkje er noko som tyder på at Herner har blitt utsett for noko kriminelt.

– Vi veit ikkje nøyaktig kvar ho hadde tenkt å gå og det er mange plassar som er vanskelege å kome til. Vi har søkt på stadar der det er sannsynleg at ho kan ha vore, men i og med at vi ikkje har funne ho, har vi også undersøkt mindre sannsynlege stadar. Vi har også sett på fleire hypotesar undervegs, som vi ikkje har fått støtte for.

– Vår teori er difor framleis at ho har forulykka i fjellet, seier politiinspektøren.

Yngve Skovly seier at politiet sin teori framleis er at Herner kan vere i fjellområdet i nærleiken av Saudehornet. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / nrk

Han fortel at dei no ventar på innspela frå Kripos før dei vurderer om dei skal sette i verk nye etterforskingsskritt.

– Vi meiner at vi hadde gjort det vesentlege av etterforsking før vi bad Kripos om bistand. Men vi skal sjå om det er ting som dei meiner at vi bør gå meir i djupna på, eller om det er nye personar som bør bli avhøyrt.

Dei kjem også til å gjennomføre nokre utdjupande avhøyr. Det var Sunnmørsposten som først omtalte dette.

– Dette blei bestemt allereie før Kripos kom inn i saka. Når vi gjennomgjekk saka såg vi at det var enkelte detaljar som vi kunne fått litt meir informasjon om, utan at det endrar vår teori av den grunn.

Skovly fortel vidare at dei jamleg har fått tips i saka, men at ingen av desse har resultert i nye spor.