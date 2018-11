Politiet går gjennom nesten 3000 bilder

De siste dagene har hundrevis av frivillige vært med i letearbeidet etter Maja Herner (25), som har vært savnet siden onsdag. Søndag gikk redningsaksjonen over til å være et søk etter en antatt omkommet kvinne.

Les også: Politiet har ikkje lenger håp om å finne Maja i live

Politiet brukte søndagen til å sikre seg detaljbilder fra store deler av Saudehornet. Et politihelikopter fotograferte de utilgjengelige områdene i fjellområdene der det kan tenkes at Herner har gått tur.

– Det er et stort materiale. Det er omtrent 2800 bilder og formålet er å systematisk gå gjennom hvert bilde som et puslespill, for å se om vi kan finne ting på bildene som kan peke i retning av spor etter Maja, og på den måten målrettet kunne lete etter henne i de vanskelige fjellpartiene, sier politiadvokat Inger Myklebust Ferstad.

Politiet holder på å gjennom bildene som politihelikopteret har tatt. Foto: Politiet

– Tror du fortsatt at dere kommer til å finne henne?

– Vi har selvsagt et håp om at vi skal det, sier Ferstad.

Politiet utelukker ikke at det har skjedd noe kriminelt. Det vurderes fortløpende om politiet skal be Kripos om hjelp, men de har ikke bedt om det på nåværende tidspunkt.

Familien takker de frivillige

Polske Maja Herner hadde bare bodd i Ørsta omtrent en uke da hun forsvant. 25-åringen hadde nylig flytta til kommunen for å jobbe i et renholdsfirma. Ifølge politiet hadde hun på seg tynne treningsklær da hun gikk ut på tur.

25 år gamle Maya Herner fra Polen flyttet til Ørsta en uke før hun forsvant. Foto: Politiet

Familien til den savnede kvinnen takker alle de frivillige som har vært med i leteaksjonen. Broren hennes har kommet til Ørsta og følger søket på nært hold.

Den siste sikre observasjon av Herner er gjort i en matbutikk i Ørsta sentrum klokka 12.35. Den neste timen meldte hun fra at hun skulle på en fjelltur på omtrent to timer. Bilen hun disponerte ble funnet på parkeringsplassen ved turvegen opp til Skåla.

I perioden fra onsdag kveld den 21. november frem til søndag 25. november har det vært en omfattende redningsaksjon. De siste to dagene var mer enn 300 ute og lette, og spesielt mange frivillige deltok.

Politiet fortsetter etterforskningen og sier det er svært viktig å komme i kontakt med de vitnene som har vært i fjellområdet etter klokka 12.00 onsdag 21. november. Selv om vitnene selv ikke mener at de har sett noe som er relevant, er det viktig for politiet å komme i kontakt med vitnet direkte.