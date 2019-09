Over ti måneder etter at Maja Herner forsvant jakter politiet fortsatt svar på hva som skjedde med den polske kvinna etter at hun skal ha lagt ut på fjelltur. Nå opplyser politiet at de er i ferd med å avslutte etterforskningen, men siden kvinna ikke er funnet går de nå gjennom etterforskningsmaterialet på nytt med hjelp fra Kripos.

– Vi har ikke indikasjoner på noe straffbart forhold, men vi synes det er naturlig å be om bistand for å se på saken med friske øyne, og for å se om det er noe vi må gå mer i dybden på, sier politiinspektør i Møre og Romsdal politidistrikt, Yngve Skovly.

Storstilt leteaksjon

Maja Herner (25) forsvant for nesten ett år siden. Hun ble ifølge politiet sist sett på en matbutikk. Foto: Privat

Den 21. november i fjor ble det satt i gang en storstilt leteaksjon etter Maja Herner. Den dagen har kvinna sendt meldinger til flere bekjente om at hun har tenkt seg en tur «up to the mountains». Noen timer senere blir hun meldt savnet.

Bilen til kvinna ble funnet parkert på en populær turvei der man kan gå videre til fjellet Saudehornet. I tillegg har politiet funnet ut at den ene telefonen til 25-åringen vært i dekningsområde i fjellpartiet. I flere dager letes det etter kvinna i området. Men letingen er resultatløs. Ingen finner Maja.

En omfattende leteaksjon pågikk over flere dager. Foto: Roar Strøm / NRK

Noen dager senere avslutter politiet den intensive aksjonen i fjellet. De tror ikke det lenger er mulig å finne kvinna i live.

Politiet sin hovedteori har vært at de tror at Herner er i fjellet og mye av søkearbeidet har vært konsentrert rundt dette området, men ifølge politiinspektør Yngve Skovly har politiet aldri fått rede på nøyaktig hvilke turplaner Herner hadde.

Politiinspektør Yngve Skovly sier at de vil få nye øyne til å se på saken. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / nrk

– Hun har ikke sagt uttrykkelig hvor hun skulle, så det er mange muligheter for ulike ruter, sier Skovly.

Men selv om både hunder, drone og helikopter har vært satt inn i søket, er kvinna fortsatt ikke funnet.

Hatt møte med Kripos

Torsdag har etterforskere fra politidistriktet hatt møte med Cold case-gruppa til Kripos i Ørsta.

– De har begynt å gjøre seg kjent med dokumentene i saken. I dag var det først og fremst en gjennomgang av det formidable søksarbeidet som er gjort, sier Skovly.

Torsdag søkte politihelikopteret både ved Saudehornet, Vardehornet og Nivane. Men det ble ikke gjort funn. Foto: Politiet

I forbindelse med møtet har politihelikopteret gjort nye søk i området. I tillegg til området rundt Saudehornet har det blitt søkt ved fjellene Vardehornet og Nivane.

– Vi har jo hatt folk i terrenget, og vi har hatt helikoptersøk tidligere. Vi har søkt over store områder, sier Skovly.

Men heller ikke torsdag ble det gjort funn.

Skal se gjennom hele saken

Nå skal etterforskere fra Kripos sette seg ned og lese gjennom alt av dokumenter og komme med eventuelle innspill i saken.

– Av det Cold Case-gruppa har rukket å se på, har de sett noe de synes er interessant å se nærmere på?

– De vil komme med innspill etter hvert når de har gjort seg kjent med alle sakens dokumenter. Det er viktig at de får se helheten i det før de kommer med eventuelle anbefalinger, sier Skovly.