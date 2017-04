Må redusere kostnadene for Strynefjellsveien

TRANSPORTKOMITEEN: Helge Orten sier at flere veier har behov for kostandsreduserende tiltak. Foto: Trond Vestre / NRK

I regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) er det ikke lagt inn penger til utbedring av Strynefjellsveien.

Statens vegvesen har anbefalt at det settes av fire milliarder kroner til veien, men i regjeringens merknader blir det signalisert et behov for å redusere kostnadene.

– Det handler om flere milliarder her, og vi ser at vi må gjøre kostnadsreduserende tiltak på en del prosjekt, forteller Helge Orten (H), som er medlem av Stortingets transportkomite.

– Veldig positive

GODE VEGAR: Svein Sunde har fått positive tilbakemeldinger fra stortingsbenkene. Foto: Terje Reite / NRK

I tiden fremover må regjeringen gjøre en kvalitetssikring og velge et alternativ. Det håper Svein Sunde i Gode Vegar at vil skje raskt.

– Etter vårt syn må det foreligge innen to måneder, slik at når komiteen skal behandle stortingsmeldingen, så har de mulighet til å si noe om fremdriften på det konseptet som regjeringen lander på, sier han.

Hva slags håp har du når det gjelder behandlingen i Stortinget i løpet av våren?

– Vi vet at Stortinget er godt orientert om behovet for å få gjort noe med riksvei 15. Vi har hatt mange runder med komitemedlemmer og stortingsbenkene for disse tre fylkene. Tilbakemeldingene derfra er veldig positive, og at dette er noe som haster, forteller Sunde.

– Helt åpenbart store behov

Kampen om veipengene er beinhard, og veiprosjektene kjemper mot hverandre for å få tilgang til de gigantiske summene som deles ut. Foreløpig står den rasfarlige og gammeldagse Strynefjellsveien i kø, og vil ikke tilfredsstille de nye forskriftene som kommer i 2019.

– Det er helt åpenbart at dette er en vei med store behov, og det er viktig å ha fortgang og fremdrift i arbeidet med å kvalitetssikre den. Prosjektet kan være i posisjon til å bli prioritert så snart konseptvalget er gjort, mener Orten.

Snakker vi da om fire år frem i tid når det gjelder penger?

– Det kan kanskje være grunnlag for å gjøre en del midlertidige utbedringer i påvente av større utbedringer, men i utgangspunktet prioriterer vi dette gjennom NTP hvert fjerde år.

Vil ikke droppe tunnel

Signalene er likevel at man må finne kostnadsreduserende tiltak. En del av prosjektet er å bygge en lang tunnel som kan åpne for helårsvei til Geiranger, men å ta bort dette er uaktuelt, ifølge ordfører i Stranda kommune, Jan Ove Tryggestad.

– Da går vi litt på akkord med det vi har ment i denne saken tidligere, nemlig at vi ivaretar sikkerheten til de reisende. Det å ha en ny tunnel, der deler av det skal gå i et rasutsatt område, det ser jeg på som en gammeldags tenkning. Da får vi heller tenke kreativt og se om det er andre måter å spare noen kroner på, mener han.