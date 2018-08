Listhaug: – Nødvendig at Sandberg trakk seg

– Jeg har vært aktiv i Fremskrittspartiet i 20 år og de har vært en stor del av livet mitt. Jeg ønsker å bidra videre om landsmøtet og partiet mener at det er et viktig valg, sier Sylvi Listhaug til NRK.

Det var Dagbladet som skrev om saken først.

Listhaug har blitt trukket frem av fylkespartiet i Møre og Romsdal som den mest attraktive kandidaten til å ta over som nestleder, og etter det NRK erfarer er det hun som kommer til å ta over vervet. Det er formelt sentralstyret i Frp som skal konstituere ny nestleder.

Fylkeslaget har sagt at de kommer til å være aktive frem mot landsmøtet neste år for at dette skal skje.

– Jeg er veldig ydmyk og glad for at fylkeslaget ønsker å fremme mitt kandidatur. Om landsmøtet ønsker meg som nestleder i partiet, så stiller jeg meg til disposisjon for det.

Kommer til å savne Sandberg

Listhaug sier det er vemodig at Sandberg valgte å trekke seg, men mener beslutningen hans var riktig.

– Det var helt riktig å trekke seg slik som situasjonen ble, men det er veldig vemodig. Jeg har kjent han siden 2001 og har alltid hatt stor sans for han.

– Vi kommer til å savne han, selv om jeg er helt sikker på at vi kommer til å høre mer fra han, sier Listhaug.

Vil finne sin egen stil

20. mars i år gikk Sylvi Listhaug av som justisminister. Hun er i dag stortingsrepresentant i helse- og omsorgskomiteen.

Frp skal velge ny nestleder under sentralstyremøtet 3. september, og Listhaug er klar.

– Både jeg og Per er frittalende politikere. Han er nok i større grad mer temperamentsfull, men politisk står vi for mye av det samme. Vi er forskjellige personer, så jeg må finne min stil dersom jeg blir valgt.

– Kan du være like frittalende som nestleder, som du har vært tidligere?

– Jeg er meg selv, og det kommer jeg til å fortsette å være. Man skal ikke spille andre personer enn den man er, for det blir gjennomskuet av velgere og medlemmer. Det finnes bare en Sylvi Listhaug.