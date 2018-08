Mandag formiddag trakk Per Sandberg seg som fiskeriminister og første nestleder i Frp.

Etter det NRK erfarer ser det nå ut til at Sylvi Listhaug overtar vervet.

20. mars i år gikk Sylvi Listhaug av som justisminister. Hun er i dag stortingsrepresentant i helse- og omsorgskomiteen.

Ketil Solvik-Olsen er andre nestleder i Frp. Han ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.

– Listhaug er i Sør-Afrika til i morgen kveld, og kommer ikke til å kommentere foreløpig, sier politisk rådgiver Espen Teigen til NRK.

Siv Jensen positiv til Listhaug som nestleder

Frp skal velge ny nestleder under sentralstyremøtet 3. september.

ANDRE NESTLEDER: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er andre nestleder i Frp. Han vil ikke kommentere saken overfor NRK. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Til Aftenposten tidligere i dag sier Frp-leder Siv Jensen at Sylvi Listhaug er en sterk kandidat til å ta over som første nestleder i partiet.

– Ja, helt åpenbart. Jeg er veldig glad for at Frp har mange sterke kandidater som kan fylle tomrommet etter Per. Det er ingen tvil om at Sylvi er en populær politiker i Fremskrittspartiet. Hun sitter i sentralstyret og vil være med å ta denne vurderingen sammen med meg, sier Jensen til Aftenposten.

Sentralstyret har ansvaret for den løpende driften av partiet. Styret blir valgt under det årlige landsmøtet som finner sted på vårparten, og er partiets øverste organ.

Tybring-Gjedde kritisk til Siv Jensens uttalelser

Partikollega og andre nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen, Christian Tybring-Gjedde, sier til NRK at han ikke kan kommentere saken.

– Jeg har ingen kommentar til det. Jeg ser at det er noen spekulasjoner rundt dette, men jeg vet ikke hvor Siv Jensen tar dette fra.

Han stiller seg kritisk til Siv Jensens uttalelser til Aftenposten.

– Det er ikke sånn at ting skal styres ovenfra og ned. Det skal styres nedenfra og opp, sier Tybring-Gjedde.

Han er i Arendalsuka og sier til NRK at han er travelt opptatt med å følge debattene der.

Mazyar Keshvari, Frps innvandringspolitiske talsmann på Stortinget og medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen, ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK.

– Folk liker tydelige og ekte politikere

Allerede i juni fremmet Møre og Romsdal Frp Sylvi Listhaug som nestlederkandidat foran neste årsmøte. Fylkesleder Frank Sve forteller NRK at han støtter Sylvi Listhaug som en eventuell nestleder.

– Det er sjelden vi har sett en så godt likt og dyktig politiker. Hun sitter i sentralstyret og det er naturlig at Sylvi er en sterk kandidat, sier Sve til NRK.

Sve tror heller ikke at Listhaug har mistet popularitet etter at hun i vår gikk av som statsråd. Snarere tvert imot.

– Hun er en folkelig og jordnær politiker, og folk liker tydelige og ekte politikere. Listhaug stiller minst like sterkt i dag som da hun var statsråd, sier Sve.