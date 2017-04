På Hjertøya hentet den tyske multikunstneren inspirasjon fra det mektige landskapet for over 80 år siden. Nå har Kristin Mandt Heim i Møre og Romsdal Kunstsenter invitert fire kunstnere til Molde og Hjertøya ti dager i juli.

Kristin Mandt Heim jobber ved Møre og Romsdal Kunstsenter. Foto: Ann Eli Nøsen

– De kunstnerne vi velger ut skal ha en workshop der de jobber hver for seg og sammen. Målet er at de skal ta Schwitters inn i samtiden, sier Mandt Heim.

Kunstnerne skal vandre i Kurt Schwitters fotspor og la seg inspirere til å skape sin egen kunst på den idylliske øya utenfor Molde.

Kunstnerne hemmelig

Kurator i prosjektet er Sissel Lillebostad, men de vil ikke røpe kunstnerne som kommer enda. De som får utfordringen jobber med kunst, som er beslektet med Kurt Schwitters' mangfoldige uttrykk fra collage til lyrikk.

Han blir av mange betegnet som den moderne kunstens bestefar.

Her på Hjertøya skal fire kunstnere la seg inspirere. Foto: Romsdalsmuseet

– Kunstnerne drar ut på Hjertøya før Jazzfestivalen i Molde. Noen av verkene de skaper på Hjertøya skal presenteres på Møre og Romsdal Kunstsenter under festivalen fra 17. juli.

Mandt Heim står på Storkaia i Rosenes by og skuer over fjorden og Hjertøya. Skal du komme deg dit må du ha egen båt vinter, høst og vår. Bare om sommeren går båten som frakter badeturister midt ut i fjorden.

Flyktet fra nazistene

Den unge Scwhitters reiste på vestlandsferie og ville ro seg en tur for å finne inspirasjon og nye motiv i den lille vestlandsbyen. Møtet med Hjertøya trakk ham og familien tilbake gjennom ti år.

Han måtte flykte til England under 2. verdenskrig mistenkt for å være spion av nazistene og kom aldri tilbake.

Kurt Schwitters laget sitt eget paradis på Hjertøya i den gamle steinhytta. Her er sønnen Ernst Schwitters en sommerdag på øya familien ble så glad i. Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

Her ute midt i en norsk fjord slo han seg ned i en primitiv steinhytte. Her fikk han ro og inspirasjon til å jobbe under en åpen vestlandshimmel. Schwitters lot seg ikke stoppe av en kald og våt kuling fra nordvest. Tvert imot kunne vind og vær gi både lys og dramatikk til bildene og sinnet.

Trør inn i en svunnen tid

Når du går i land på Hjertøya trør du over i en annen tid. Et annet tempo. Selv om bylarmen bærer over Moldefjorden overdøves den av bølgeskvulp og fuglekvitter fra den tettvokste skogen på øya.

– Kunstnerne skal være der og være mer som Schwitters, sier Mandt Heim.

Kurt Schwitters ved Djupvasshytta. Han likte å jobbe ute i den norske naturen. Det skal også kunstnerne gjøre i sommer. Foto: Henie Onstad Kunstsenter

Det var den norske naturen som brakte tyskeren fra kunstnermiljøet i det sentrale Europa langt mot nord. Han gjenskapte dramatikken, lyset og skjønnheten han fant på øya midt i Romsdalsfjorden omgitt av 222 snøkledde fjelltopper.

– Som øyas store læremester skal kunstnerne jobbe mye under åpen himmel. Blir dette vellykket, er planen å gjennomføre det annethvert framover.

Prosjektet blir finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune, Norsk kulturråd og Sparebankstiftelsen.

