– Med mye motgang mister man litt av motivasjonen, sier Thilde Fosseide Thomasgård (SV).

Ved forrige kommunevalg ble 130 unge under 20 år ble valgt inn i kommune- og bystyrene.

Kun 62 er igjen og stiller til gjenvalg i kommende periode. Det viser en kartlegging NRK har gjort.

21-åringen fra Molde er en av de som har gitt seg. For nå.

– Maktesløs

Fire år har gått siden Fosseide Thomasgård som 17-åring ble valgt inn i kommunestyret i hjembyen.

– Jeg kunne ingenting om kommunepolitikk, og ante ikke hva jeg gikk til. Men det var noe helt annet enn jeg trodde.

Hun forventet at kommunestyremøtene skulle være seriøse.

– Men det har vært mye mindre politikk, og mer personlige konflikter, personangrep og hersketeknikker, hevder hun.

Thilde Fosseide Thomasgård er ikke lengre like radikal og fryktløs som hun var før hun gikk inn i kommunestyret. Foto: Remi Sagen / NRK

I løpet av disse fire årene har 21-åringen blant annet bodd to år i Volda, hvor hun fortsatt bor og holder til med studier.

Store deler av tiden har dermed gått til å pendle frem og tilbake for å få med seg kommunestyremøtene i Molde.

– Det var slitsomt å leve mellom to verdener, sier hun.

Selv om tiden som politiker har vært lærerik og spennende, har det også ført til at motivasjonen sakte, men sikkert har forsvunnet.

– Jeg føler jeg står der og sier mitt, så nikker alle og sier: «så bra at du sier noe, men vi stemmer ikke på forslaget ditt». Det er sånn klapp på skuldra, og «så fint at dere unge kvinner engasjerer dere», og så er det alt du får, sier Thilde Fosseide Thomasgård. Foto: Remi Sagen / NRK

I kommunestyret har Fosseide Thomasgård fremmet saker som først og fremst handler om barn og unge.

– Og det er viktig for meg, for det er ingen andre som tar opp de sakene.

Men så blir nesten ingen av sakene hennes vedtatt, fordi flertallet stemmer imot forslagene hennes, sier hun.

– Jeg har følt meg litt maktesløs, og at ingen voksne bryr seg om oss unge.

Ordføreren kjenner seg igjen

– Det gjør meg umiddelbart trist at det oppleves sånn. Men samtidig kjenner jeg meg igjen selv, uavhengig av alder.

Ordfører i Molde, Torgeir Dahl (H), sier det har vært en krevende periode i kommunestyret. I omtrent 12 år har han vært ordfører, og sier disse fire årene har skilt seg ut.

For tre år siden ble Molde kommune slått sammen med to andre kommuner. Ordføreren sier det har tatt tid å etablere en bra politisk kultur, og at mye har endret seg.

Torgeir Dahl (H), ordfører i Molde, stiller ikke til gjenvalg som ordfører i år. Han forklarer at de har hatt evalueringer om hvordan de kan få til et bedre ordstyre. Foto: Roar Strøm / NRK

Han sier de tidligere har hatt både en bedre balanse i kommunestyret både når det gjelder kjønn og alder.

– Også skjer det noe når du får en ny kommune med større geografi. Da blir distriktene mer opptatt av å få inn sine representanter.

Dahl forklarer at det har resultert i en sterk overvekt av både distriktsrepresentanter og menn i kommunestyret.

– Det håper jeg endres ved neste valg. Jeg håper vi kommer mer tilbake til normalen, og får en bedre representasjon, både i forhold til kjønn, alder og geografi, sier ordføreren.

Unge forsvinner fort

Tone Sofie Aglen, politisk kommentator i NRK, sier at det er mange unge rundt om i landet som står på lister til kommunestyret.

– Men det vi ser er at de også ofte fort forsvinner ut av politikken.

– Noen har jobba bevisst for å få frem nye stemmer, unge stemmer, og at det kanskje er lettere. Mens i noen er det mer tradisjon, det er kanskje litt de samme gamle som holder det i gang, sier Tone Sofie Aglen, politisk kommentator i NRK. Foto: NRK

Aglen tror det handler om hvilken livsfase man er i. Som eksempel trekker hun frem at man som ung ofte flytter på seg.

– Så tror jeg nok at det for noen ikke oppleves så meningsfylt; at det er vanskelig å få gjennomslag og bli hørt.

Men hun understreker at det varierer fra kommune til kommune. Aglen tror kommuner som satser på å gjøre politikken attraktiv for yngre vinner på det.

– Politikken blir best hvis alle føler seg sett og hørt, ikke minst de yngre.

– Jeg har fått litt nok av kommunepolitikken for nå, sier Thilde Fosseide Thomasgård. Foto: Remi Sagen / NRK

Vil være en motpol

Selv om Fosseide Thomasgård ikke stiller til gjenvalg i år, er hun ikke ferdig i politikken for alltid.

21-åringen har mye hun vil ha gjort og sagt, men som student i en annen kommune og fullstappa timeplan, har hun ikke kapasitet til det.

– Jeg vil definitivt tilbake.

– Hvorfor vil du tilbake igjen, da?

– Fordi jeg vil endre kulturen i kommunestyret. Jeg vil være en motpol. Og jeg har mine ambisjoner og håp om at kommunen skal bli et bedre sted for barn og unge, og ikke minst kvinner.