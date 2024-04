Aksjesparingen i Norge halvert på tolv år

Flere nordmenn sparer i aksjefond enn for ti år siden, men en stadig mindre andel av aksjesparingen skjer i selskaper på Oslo Børs.

Det viser en oversikt Verdipapirfondenes forening (Vff) har laget for NRK.

På gata i Molde treffer NRK Inger Stenseth, som sparer i fond.

– Det er et fond som jeg har når jeg skal bli gammel dame. Et pensjonsfond, sier hun.

Inger Stenseth i Molde følger med på hvordan det går med sparingen sin. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

– Vet du om det er et fond som investerer i Norge eller i utlandet?

– Det er her i Norge, jeg sparer gjennom banken, sier hun.

– Men når det går ned da, for det gjør det jo fra tid til annen, blir du nervøs da?

– Det har ikke gått ned så mye, og så spretter det like fort opp igjen. Jeg følger med, sier Stenseth.

Slik har husholdningenes sparing endret seg Ekspander/minimer faktaboks Norske personkunder hadde plassert 66,5 milliarder kroner i aksjefond ved utgangen av 2012. 20,7 milliarder var plassert i fond som investerer på Oslo Børs, tilsvarende 31,1 prosent.

Ved utgangen av februar 2024 var 57,0 milliarder plassert i norske fond, av en total sparing i aksjefond på 360,5 milliarder. Det tilsvarer 15,8 prosent av totalen.

Dermed er personkundenes sparing i norske aksjefond så godt som halvert siden 2012, som andel av total aksjesparing.

Sparing i internasjonale aksjefond har til sammenligning økt fra 42,1 milliarder ved utgangen av 2012, til 244,5 milliarder kroner ved utløpet av februar 2024.

Kilde: Verdipapirfondenes forening

Som andel av husholdningenes samlede beholdning av aksjefond, er sparingen på Oslo Børs halvert siden 2012.

– Nordmenn plasserer i større og større grad pengene ute. Nye plasseringer skjer i utenlandske fond, sier direktør Christian Henriksen i Verdipapirfondenes forening.

Christian Henriksen, direktør i Verdipapirfondenes forening Foto: Irene Sandved Lunde

Kun 0,6 milliarder «nye» kroner har blitt satt inn i norske aksjefond siden utgangen av 2012. Mer enn 90 ganger mer, 56 milliarder kroner, har funnet veien inn i utenlandske aksjefond.

– Det er ganske interessant. Det har vært en kraftig dreining, og det er helt andre summer vi snakker om i internasjonal fondssparing, sier Henriksen.

Økt fokus på å «ikke legge alle eggene i samme kurv»

Konserndirektør Håkon Hansen leder DNBs divisjon for formuesforvaltning. Han er ikke overrasket over utviklingen.

Håkon Hansen, konserndirektør for formuesforvaltning i DNB. Foto: @S Stig Bjarne FI / @S Stig Bjarne FI

– Nei, det er jeg ikke. Jeg kan bekrefte at det er riktig. Vi ser en stadig større andel av nordmenns sparepenger i utenlandske aksjer og utenlandske aksjefond. Det er helt naturlig og også i tråd med god rådgivning. Siden utlandet er veldig mye større enn Norge, sier Hansen.

– Et ordtak sier at man ikke skal legge alle eggene i samme kurv. Er det smart også når det gjelder sparing?

– Det er veldig smart. Det syns jeg er det kanskje beste rådet man kan gi. Det å ha alle pengene sine i en liten kurv, er en høyere risiko enn å fordele det på flere børser over hele verden, sier han.

Robert Næss er investeringsdirektør i Nordea. Foto: Emma-Marie B. Whittaker / n652996

Kan ha bidratt til svak krone

Håkon Hansen i DNB mener at en av forklaringene på at norske kroner har svekket seg mot våre handelspartnere det siste tiåret kan være at mer av sparepengene forsvinner ut av landet.

– Dette er nok én de mindre viktige faktorene. Jeg tror jo rentedifferansen til utlandet er den viktigste. Men som en faktor av flere? Ja, det tror jeg.

Nordeas investeringsdirektør Robert Næss har også sett på tallgrunnlaget Vff har fremskaffet for NRK.

– For praktiske formål er det en halvering av midlene som er plassert i norske aksjefond, siden 2012. Det som har økt er internasjonale fond og ærlig globale aksjefond, sier investeringsdirektør Næss.

Næss mener at det faktum at sparepenger som er opptjent i Norge og senere investert i utlandet kan ha betydning for at den norske kronen har svekket seg i samme periode.

– Det kan ikke alene forklare kronesvekkelsen, men det kan ha vært en liten dråpe i helheten som gjør at kronen har vært svak. At vi flytter sparepengene våre ut, sier Næss.

Også institusjonelle investorer har sendt mer av pengene sine ut av Norge i perioden viser tallene.