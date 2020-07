Kleven Verft er konkurs

I dag fekk dei om lag 400 tilsette ved Kleven verft vite at bedrifta er konkurs. Det stadfestar HR-direktør Magne Gurskevik.

I mars tok det kroatiske selskapet DIV Group over Kleven Verft. Berre nokre månader seinare har verftet store økonomiske problem. Bankane har sperra alle kontoane til selskapet.

Administrerande direktør Tomislav Debeljak kom til Sunnmøre denne veka og dei siste dagane har det blitt jobba intenst for å finne ei løysing. Under eit allmøte med dei tilsette kom beskjeden.

– Eg vil framleis kjempe for Kleven, seier Debeljak. Han vil ta saka for retten. Bustyrar tek no over verftet. DIV Group vil finne ut kva som er beste løysinga og vil sjå om dei kan kjøpe tilbake verftet. Dei har tapt rundt 10 millionar euro.

Dei tilsette held fram å jobbe inntil vidare. Arbeidet vil gå som vanleg fram til bustyret seier noko anna.

HR-direktør Magne Gurskevik seier at dei har vore i kontakt med kommunen og Nav. Om lag 225 har ikkje fått løn og feriepengar.

– Det er dramatisk for dei som ikkje har fått pengane sine, seier Gurskevik. Styret i Kleven har sendt oppbod til tingretten.

Tilsette kalla inn til allmøte fredag

Kleven Verft ei nesten hundre år gammal historie og har bygd skip sidan 1961. I dag har hjørnesteinsbedrifta rundt 400 tilsette, fordelt på to selskap. I tillegg skaper verftet store ringverknader for lokalmiljøet med oppdrag til ein rekke underleverandørar. Det er ikkje første gangen verftet er i hardt ver. Fleire gongar tidlegare har konkursen trua.

Hjørnestein i bygda

Ordførar i Ulstein, Knut Erik Engh, sa til NRK før møtet at dei er førebudd på at Kleven kan gå konkurs og at dette også får alvorlege konsekvensar for kommuneøkonomien.

– Det allereie har kome søknadar om økonomisk hjelp frå arbeidarar ved Kleven som ikkje får løn, seier han.

Både administrerande direktør Kjetil Bollestad og finansdirektør Ola Beinnes Fosse har på kort tid forlate Kleven Verft.