Den kroatiske forretningsmannen Tomislav Debeljak og DIV Group tok over verftet Kleven på Sunnmøre i 2020. Det gjekk berre tre månader og så blei verftet slått konkurs og 441 tilsette blei permitterte.

Konkursbuet til Kleven verft saksøkte den kroatiske eigaren og deira forsikringsselskap for opptil 136 millionar kroner. Buet meinte at eigaren svartmåla økonomien og gav uriktige opplysningar, slik at bankane trakk all finansiering.

No er Debeljak frifunne i Hordaland tingrett, skriv nettstaden nett.no

I tingretten i november kom det spektakulære påstandar mot eigaren om at han skal ha trua den økonomiansvarlege til å overføre alle pengane Kleven verft har til ein konto i Kroatia då konkursen nærma seg. Desse skuldingane avviste han i retten.

– At eg blei skulda for å stele noko (kontantkassa) sjokkerte meg, eg som har ni barn og er ein seriøs forretningsmann, sa han.

Advokatane til Debeljak gav derimot bankane skulda for konkursen i Kleven verft.

– Eg har aldri opplevd noko liknande oppførsel frå bankar som eg har opplevd her, sa Debeljak.



Han meinte seg både misforstått og motarbeida av nøkkelpersonar og bankane til Kleven verft. Det blei også hevda at nokre skulle ha dobbeltroller som motarbeida den nye kroatiske eigaren.

Dommen blei forkynt for partane torsdag.