De ansatte var klokka 11 samlet for å få høre nyhetene som kan bety store mengder arbeid. Foto: Arne Flatin / NRK

De ansatte ved Kleven Verft i Ulsteinvik ble mandag kallet inn til allmøte. Der ble de informert om at selskapet har inngått en intensjonsavtale med et namibisk offshore diamant-utviklingsselskap. Skipet som skal bygges er et spesialfartøy for operasjoner på havbunnen. Det er av typen MT 6027, og vil bli det lengste som er bygd ved Kleven Verft.

Konsernsjef i Kleven, Ståle Rasmussen. Foto: Arne Flatin / NRK

– Vi er svært glade for at vi nå har signert denne intensjonsavtalen med De Beers Marine Namibia. Alle parter har en klar intensjon om at dette skal bli en fast skipsbyggingskontrakt i løpet av første halvår 2018, sier konsernsjef i Kleven, Ståle Rasmussen.

– Hva skal til for at intensjonsavtalen blir oppfylt?

– Dette er ei stor investering, og det er et stort fartøy som skal utvikles teknisk i løpet av de neste månedene. Hvis det finansielle og det tekniske faller på plass, så håper vi at de vil ha båten. Slik vi oppfatter situasjonen så trenger de mer kapasitet.

Blir det andre diamantskipet

Det ene hurtigruteskipet er under bygging på Kleven verft. I tillegg fikk verftet forrige uke kontrakt på byggingen av en ny luksusyacht. Foto: Arne Flatin / NRK

De Beers Marine Namibia er verdens største diamantselskap. Dersom kontrakten blir endelig, blir dette det andre skipet de får levert fra Kleven. Det forrige skipet som ble levert i 2016 var et 112 meter langt spesialskip for mineralutvinning.

Konsernsjefen sier at de har samarbeidet med det namibiske rederiet og Marin Teknikk om prosjektet lenge, og kundene er fornøyd med det første skipet.

Etter nyheten var det kake til alle de ansatte. Foto: Arne Flatin / NRK

– «SS Nujoma» har vært en stor suksess. Det har vært en suveren kvalitet på prøvene og et drivstoff-forbruk som er 30 prosent mindre enn forventet. Vi er veldig fornøyde med fartøyet og det gode samarbeidet vi har med Kleven og Marin Teknikk. Dette nye fartøyet vi nå utvikler er et naturlig neste steg, sier prosjektsjef i De Beers Marine Namibia, Mike Curtis, i en pressemelding.

Rasmussen sier det er et tillitserklæring at de vil bruke verftet igjen.

– Det er veldig kjekt at de kommer tilbake og vil gjøre mer sammen med oss. Og det synes jeg hele vår organisasjon skal være stolte av – og også Marin Teknikk som har designet på denne båten. Vi samarbeider godt med et multinasjonalt og internasjonalt stort selskap på den andre siden av jordkloden, det synes jeg vi kan ha all grunn til å være stolte over, sier Rasmussen.

Fortsatt utfordrende

Forrige uke fikk verftet kontrakt på bygging av en luksusyacht i samarbeid med det tyske selskapet Lürssen og designselskapet Salt Ship Design. Det er konsernsjefen glad for. Men han er likevel nøktern når han snakker om fremtiden.

– Vi har sett mange utfordringer i inntjening og verdiskaping, og vi har fått ei oljekrise midt i fleisen, og har måttet betale dyrt for det.

– Det er svært utfordrende det alle i den maritime klynga nå driver på med. Her må man stå på hver eneste dag.