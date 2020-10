Kastrati må stå over fire kamper for å ha sagt «jævla soper» til VIF-trener

Det har stormet rundt Kristiansund-spilleren etter at han kalte Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo for en «jævla soper» under kampen søndag kveld. I ettertid har han beklaget seg og hevdet at han ikke visste hva ordet betyr.

Dagen etter meldte KBK at Kastrati ikke fikk trene eller spille med laget før Norges Fotballforbund (NFF) hadde behandlet saken.

Men nå er dommen klar.

– Disiplinærutvalget har besluttet å ilegge Flamur Kastrati fire kampers karantene for sin uttalelse under Eliteseriekampen mellom Vålerenga Fotball Elite og Kristiansund BK, skriver Norges Fotballforbund (NFF) i en pressemelding.

I en videomelding på klubben sine nettsider sier Kastrati at han aksepterer beslutningen til NFF.

– Jeg vil beklage til klubben min og resten av Fotball-Norge, sier Kastrati fredag kveld.

KALTE VIF-TRENER «SOPER»: Flamur Kastrati og VIF-trener Dag-Eilev Fagermo tar hverandre i hendene under kampen mellom Vålerenga og Kristiansund på søndag. Kastrati kalte Fagermo for «en jævla soper». Foto: Fredrik Hagen / NTB

Visste ikke betydningen – fikk støtte fra annen spiller

Kastrati har sagt at han ikke visste hva soper betyr. Han har sagt at han trodde det betydde «idiot».

– Jeg er glad for at NFF tror på min forklaring om at jeg ikke visste hva ordet betydde, for det gjorde jeg virkelig ikke. Det er ikke en unnskyldning, men en forklaring, sier Kastrati.

Tidligere denne uken støttet Sandnes Ulf-spiller Johannes Andres Hummelvoll-Nunez, Kastrati i en Twitter-melding. Han skrev at han hadde sagt soper under en kamp uten å vite betydningen.

Men det medfører at han blir satt i karantene i tre kamper.

– Det er spillerens åpne erkjennelse på sosiale medier som er årsaken til at forholdet ble kjent, skriver NFF i den samme pressemeldingen.

Vil være tilbake i kamp fra desember

Hendelsen skjedde i første omgang av kampen på søndag. I pausen bekreftet Kastrati til en journalist at han hadde kalt VIF-treneren for en «jævla soper».

Spilleren fikk starte i andre omgang, men ble raskt tatt av banen da trener Christian Michelsen fikk vite hva som hadde skjedd. Klubben reagerte sterkt på kommentaren.

– Den sanksjonen som kommer fra NFF – den skal Flamur ta, og den skal vi som klubb ta. Så det tar vi til etterretning, sier daglig leder i KBK, Kjetil Thorsen til NRK.

NFF tror på at Kastrati ikke visste hva uttrykket han brukte betyr. Det gjør også klubben.

Klubben skriver at Kastrati vil være tilbake igjen til bortekampen mot Sarpsborg 08 5. desember. Han skal også være med på trening som normalt fra og med lørdag.

LAGT SEG FLAT: Daglig leder i KBK, Kjetil Thorsen, sier til NRK fredag kveld at han synes det er flott at Kastrati har lagt seg flat og beklaget seg. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Ble ambassadør for skeive muslimer

Kastrati ble tidligere denne uken ambassadør for Salam Norge, en organisasjon for skeive muslimer.

– Diskriminering skjer hver dag i hele samfunnet. Jeg vil være med å stå enda tydeligere opp mot dette. KBK har tydelige verdier på dette. Det er også mine verdier, sier han fredag kveld.

Organisasjonen skryter av hans evne til å våge å innrømme feil.

– Det har vært vanskelig for oss å finne rollemodeller som tør å si at «jeg gjorde feil, her kan jeg endre meg». I noen muslimske miljøer skjer det sjelden, sa generalsekretær Begard Reza til VG på onsdag.

BEKLAGET SEG: Flamur Kastrati har beklaget seg og hevdet han ikke visste hva «soper» betydde. Nå er han ambassadør for skeive muslimer, og skal være med rundt omkring på skoler. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Toppdommer åpnet opp om legning etter hendelsen

Toppdommer Tom Harald Hagen dømte kampen på søndag.

Hagen, som i flere år har vært blant Norges mest profilerte dommere, fortalte mandag kveld for første gang åpent at han er homofil.

– Det er jo toppen av ironi at det er akkurat jeg som dømmer den kampen, sa Hagen til lokalavisen Glåmdalen.

Hagen sa søndag kveld at han ikke fikk med seg Kastratis utsagn, men at KBK-spilleren ville blitt utvist umiddelbart om han hadde hørt det.