Det er i et intervju med Glåmdalen mandag kveld at dommerprofilen forteller om egen legning og tanker rundt søndagens episode i Eliteserien.

– Jeg føler at tiden er moden, og jeg kan ikke tenke meg at det blir noe annet enn positivt for min del, sier Hagen til lokalavisen.

– Jeg vil ikke at dette skal vinkles som at jeg står fram som homofil. For meg har det alltid vært en helt naturlig del av livet. Du spør meg om jeg har tenkt på dette en stund, men det har jeg ikke. Jeg har vært sammen med jenter, og har ikke annonsert det til noen. Det samme har vært naturlig når jeg hatt en mannlig partner, tilføyer han.

Hagen kaller det toppen av ironi at akkurat han dømte kampen med den mye omtalte hendelsen søndag. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Søndag var 42-åringen, som i flere år har vært blant Norges mest profilerte dommere, kampleder i oppgjøret der Kristiansund-spiller Flamur Kastrati kalte Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo «en soper».

– Det er jo toppen av ironi at det er akkurat jeg som dømmer den kampen, sier Hagen til Glåmdalen.

Gauseth: – Årets dommerprestasjon

Det er svært få i herrefotball på toppnivå, både i Norge og internasjonalt, som har stått frem som homofile. Det er tvert om noe som har vært etterlyst i årevis. I sosiale medier er hyllestene av Hagen utallige mandag kveld, og Mjøndalen-spiller Christian Gauseth er en av dem som gleder seg over dommerens åpenhet.

– Dette syns jeg er rått, det han driver på med. De som kjenner meg vet at det er vel første gang jeg ytrer noe sånt om en dommer, og dette synes jeg er årets dommerprestasjon, enkelt og greit, sier Gauseth til NRK.

Han utdyper:

- Helt rått, sier Mjøndalen-spiller Christian Gauseth om Hagens valg om å være åpen om legningen. Foto: Christoffer Andersen / NTB

– Det sender et signal om at fotball er for alle, og at til tross for at det har vært noen trøblete uker med mye negativt, så kan det fortsatt være riktige folk på riktig sted og gjøre smarte ting. Det er et veldig flott og sterkt signal han sender ved å være åpen om dette, sier Gauseth.

– Hvordan tror du dette blir for ham fremover?

– Jeg tipper det blir en del positiv feedback denne uken her, så kommer det sikkert til å være noe negativt også. Men det er han forberedt på. Så håper jeg alt bare blir helt normalt etter hvert. Vi skal være åpne for alt, og nå får vi en test. Klarer vi å håndtere dette på en god måte, og bare ønske ham velkommen? Og så går vi videre. Det håper jeg gjør at spillere også står frem etter hvert, sier Gauseth.

Det er ingen åpent homofile spillere i norsk herrefotball på toppnivå, og heller ingen andre dommere. RBK-profil Pål André Helland håper også at denne saken kan inspirere.

– Først og fremst er det bare å gratulere. Jeg håper han blir en foregangsperson. Det har vært noen dumme uttalelser, men det drukner forhåpentligvis i all glede og positivitet han mottar. Jeg håper det kan være en inspirasjon for flere, sier Helland.

Angrepsspilleren peker på at det kan være flere i fotballmiljøet som holder legningen skjult i frykt for hva det kan koste å være åpen.

– Rent statistisk så skal det være flere som brenner inne med det. Forhåpentligvis, når det nå er en profilert person i fotballen, kan flere slenge seg med på det toget. For, i hvert fall i mitt hode, skal det være en selvfølgelighet at dette er naturlig. Man kan ikke noe for hvem man blir forelsket i, sier Helland.

Rosenborgs Pål André Helland håper Hagen blir en foregangsperson i et fotballmiljø hvor mange mener det har vært for krevende å stå frem. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Tidligere Brann-spiller og NRK-ekspert Carl Erik Torp håper Hagens åpenhet kan markere et skifte.

– Jeg tror sånt som dette smitter over til samfunnet generelt. Det blir skrevet om overalt og er et stort samtaleemne nå. Det sitter mange som kan føle litt trygghet i at noen som ham går foran. Vi er i en fase hvor annerledeshet blir normalisert, og det er en flott periode. Norge er langt framme, så vi går i bresjen der også. Men det er mørketall, og det sitter sikkert noen som gir opp drømmen også, sier Torp.

– Et forbilde

Dommersjef Terje Hauge sier at han har vært klar over Hagens legning i mange år, og sier han regner med det hele blir tatt godt imot når han skal dømme igjen.

– Når han nå står fram så tror jeg bare det gir positive ringvirkninger, både til dommerstanden, men også til toppfotballen generelt og særlig herrefotballen. Han er et forbilde, sier Hauge.

Mandag ble det samtidig kjent at Kristiansund har utestengt Kastrati i påvente av en intern gjennomgang av saken. Også Norges Fotballforbund har varslet at det kan bli aktuelt å gå videre med saken.

Hagen fikk ikke med seg Kastratis uttalelser i kampens hete, men sier han ikke vil dømme Kristiansund-spilleren, som har sagt at han ikke visste hva ordet soper betyr. Kastrati har også beklaget og sagt at han er svært lei seg.

Hagen har dømt i Eliteserien siden 2006.