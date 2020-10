12-åring i tårer etter rasistisk hets – leder kritisk til NFFs håndtering

– Vi reiste opp i vår felles buss og var klare for å spille årets nest siste seriekamp. Og når vi hadde spilt kampen så står en av spillerne igjen på banen og griner.

Slik begynner Rislaa når hun gjenforteller historien til NRK.

Rislaa er leder av barnefotballen i Grorud IL og forteller om en hendelse da laget hennes spilte bortekamp på Oslo vest, da hun så en av spillerne stå igjen gråtende på banen.

– Da går jeg bort til han og da får jeg vite at han er utsatt for rasistiske kommentarer underveis i kampen, forteller hun.

Motstanderlaget tok kontakt umiddelbart

I en kronikk i Dagsavisen fredag skriver hun om frustrasjonen som oppstod da de rapporterte hendelsen.

«De slenger dritt om hudfargen og religionen min, gjennom hele kampen. Hele tida.» gjengir Rislaa i kronikken.

Hendelsen ble rapportert til NFF Oslo og motstanderlaget. Sistnevnte tok umiddelbart kontakt.

– Klubben det gjelder kontaktet meg på sekundet den e-posten kom. Så håndteringen deres og oppfølgingen i ettertid fra den klubben har vært helt fantastisk, sier Rislaa.

Men kretsen hørte hun derimot lite fra.

– Jeg har ikke hørt noe fra NFF Oslo annet enn e-post. Og det har da vært min rapport og motstanderens svar på rapporten som har vært dialog der.

NRK har tidligere omtalt de to 19-åringene som har blitt utsatt for rasistiske kommentarer på fotballbanen.

Ønsker et tettere samarbeid

Kursing og holdingsarbeid blant barn og unge er noe forbundet har jobbet med lenge. NFF har i flere år drevet verdiarbeid igjennom Fair Play-programmet, noe som er godt kjent i klubbene.

Men Rislaa etterspør likevel et tettere samarbeid mellom klubbene, NFF og kretsen.

– Jeg savner veiledning. Jeg savner oppfølging i form av en telefonsamtale eller det å tilby å komme ut til klubbene for å bistå i arbeidet, sier Rislaa.

– Og så savner jeg at de tilbyr det samme for dem som faktisk er på andre siden av den saken her. For hvordan håndterer du faktisk sånne saker? Det er ikke gitt at vi har ressurser eller kunnskapen til å faktisk ta tak i det på en god måte. Og det er heller ingen garanti for at det faktisk blir tatt tak i.

Når det gjelder saken om 12-åringen som ble utsatt for rasisme denne måneden, så forteller Alf Hansen, direktør for utvikling & aktivitet i NFF, at den ikke er avsluttet.

– Den er fortsatt til behandling. Men ut fra kretsens ståsted så er denne saken her håndtert så langt godt fra klubbene og det vil bli en vurdering om hva som blir sluttresultatet av den behandlingen.

Hansen kom ut fra et møte med Grorud, da han møtte pressen fredag. Han mener at klubbene har håndtert saken på en god måte selv.

– Det er klart det er ille at våre spillere, våre barn, skal bli utsatt for rasisme. Det er ikke greit, mener Hansen.

Han mener denne saken har blitt håndtert godt og at de har vært trygge på klubbenes arbeid, men han forstår Rislaa.

– Jeg forstår frustrasjonen. For det er klart man blir veldig berørt at spillere på et lag opplever en kamp på den måten, det skjønner jeg veldig godt. Det skal heller ikke aksepteres, det må adresses og det må løses. Vi har et stort ansvar, klubbene har et stort ansvar, foreldrene har et stort ansvar i at vi ikke skal se sånne ting, sier Hansen.

Blir tatt på alvor

Rislaa opplever at både NFF og NFF Oslo tar dette problemet på alvor og at de har måter å håndtere det på allerede. Likevel savner hun et tettere samarbeid.

– Det jeg setter spørsmålstegn ved og roper litt hjelp om er at kanskje vi skal ha noen andre metoder, forteller Rislaa.

– Kanskje vi skal være tettere på klubbene sånn at vi sørger for at både den utsatte eller de utsatte - og de som faktisk har utsatt de for det - blir godt ivaretatt og at vi jobber og setter i gang med verdiarbeid med en gang.