Thomas (41) la opp etter å ha stått fram som homofil. Nå tror han fotballen har endret seg

Våren 2001 ble Thomas Berling den første norske mannlige toppfotballspilleren som sto fram som homofil.

En uke senere la han opp.

Den tidligere Lyn-, Nardo- og G19-landslagsspilleren hadde fått nok av det han opplevde som ondskapsfulle homovitser i garderoben.

– Jeg orker ikke den dritten jeg vet følger med, sa han til NRK i april 2001.

– Mange av vitsene jeg hørte både i Nardo og i Lyn var så ondskapsfulle at det ble rett og slett ikke artig å gå på trening, la han til.

Berling forlot Lyn og 1. divisjon og avsluttet karrieren i Drøbak/Frogn og 3. divisjon året etter, men da var fotballgleden borte.

Nå, som 41-åring, er han ikke lenger tilknyttet fotballen, men han reagerte kraftig da han søndag kveld registrerte hva Kristiansund-spiller Flamur Kastrati (28) hadde sagt til Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo uten å bli straffet.

«Jævla soper», sa KBK-spilleren, noe som ble fanget opp av TV-teamet tilstede på eliteseriekampen. Da han i pausen ble spurt av Eurosport om hva han hadde sagt, bekreftet han utsagnet.

Ville ha rødt kort

Berling reagerer ikke mest på at noen kan få seg til å si «jævla soper» i kampens hete, men at utsagnet fikk gå ustraffet.

– At det blir sagt er noe som kan skje, det er ikke det at jeg står inne for det, men jeg reagerer på at Kastrati ikke får rødt kort når det blir oppdaget. Regelverket er tydelig på at hets på legning skal sidestilles med rasisme, og jeg føler meg ganske trygg på at han ville ha blitt utvist hvis han sa noe rasistisk. Det er derfor jeg reagerer, sier han til NRK.

Dommer Tom Harald Hagen sa til TV 2 søndag kveld at han ikke fikk med seg Kastratis utsagn, men at KBK-spilleren ville blitt utvist umiddelbart om han hadde hørt det.

Tror ting er bedre

Ledelsen i Kristiansund vil vente på konklusjonen fra Norges fotballforbund, før de bestemmer seg for hva de vil gjøre videre.

– Så lenge saken er til behandling hos NFF og i klubben, vil ikke Flamur Kastrati delta på trening eller i kamp, skriver klubben i en pressemelding.

Til tross for søndagens hendelse, tror Thomas Berling ting er blitt bedre i fotballen siden han ga seg for 18 år siden.

– Dette burde ikke ha vært tema i fotballen i 2020, men jeg tror ting er blitt bedre. Jeg har nevøer som er juniorspillere, og selv om jeg ikke kjenner sjargongen i laget deres, har måten de har vært mot meg, som homofil, vært null problem. Jeg tror hendelsen søndag dreier seg om en enkeltepisode, sier han.

Natt til mandag sa Kastrati i et intervju med VG at han var svært lei seg og at han ikke visste at «soper» er et nedsettende uttrykk om homofile, men at han trodde det betydde noe à la «tulling»,.

Berling kjøper ikke den forklaringen.

– Unnskyldningen om at han ikke visste hva det betyr er for tynn. Det er ok at han er lei seg, men hvis man ikke vet hva «soper» betyr som 28-åring, har man virkelig ikke fulgt med, sier han.

Hvilken straff får Kastrati? Ekspandér faktaboks Uttalelser som vurderes som rasistiske eller diskriminerende, skal gi karantene i 3-6 kamper. Ifølge NFFs regler blir det vurdert som en grov forseelse hvis du: ... sparker eller slår en annen spiller, enten i kamp om ballen eller at ballen er ute av spill.

... sparker eller slår etter dommer.

... kommer med uttalelser som anses som rasistiske eller diskrimnerende.

... spytter på andre spillerer eller aktører.

... er voldelig.

Kilde: NFF

Berling har ikke vært involvert i fotballen siden han ga seg i Drøbak/Frogn i 2002. Nå bor han på Sollihøgda mellom Oslo og Hønefoss, og jobber i forsikringsbransjen.

– Lettere å stå fram

Han forteller til NRK at han i 2000 tippet at den første aktive spilleren ville stå fram som homofil i 2005, og at han derfor ikke har lyst til å tippe på nytt nå.

– Jeg skal ikke begi meg ut på det siden jeg tok så feil da. Når det er sagt, så er ting annerledes. Hvis en spiller hadde stått fram nå, så hadde det ikke vært noe problem. Hovedutfordringen er at det ville kommet et voldsomt medietrykk, sier han.

Mange tror at det finnes så få homofile spillere i toppfotballen fordi mange homofile legger opp mens de er i tenårene. Berling tror det stemmer at mange – som han selv – legger opp, men er ikke i tvil om at det finnes aktive homofile spillere både i norsk og internasjonal toppfotball.

– Det er ganske mange eksempler på spillere som kommer ut etter karrieren. Den mest åpenbare er Thomas Hitzlsperger. Han hadde en stor karriere, blant annet som tysk landslagsspiller, og kom ut like etter karrieren. En annen var Robbie Rogers, som kom ut etter han la opp, men gjorde comeback, sier han.

– Tør ikke

Leder i Norsk supporterallianse, Gjert Moldestad, er ikke i tvil om at hets er hovedgrunnen til at mange i fotballen vegrer seg for å stå fram.

– Jeg får ofte spørsmål om hvorfor det ikke er noen åpne fotballspillerere i toppfotballen i Norge eller generelt i verden, og svaret er jo egentlig ganske enkelt. Det er fordi de spillerne som vet at de liker noen av samme kjønn ikke tør å være seg selv i fotballen. Det er jo konsekvensen når vi ikke tar sånt på alvor og har en språkbruk som er sjikanerende og hetsende, sier Moldestad, som selv er homofil, til NRK.

Han er ikke i tvil om at utsagn som «jævla soper» kan påvirke.

– Vi kan se for oss at det finnes en spiller i 16-17-årsalderen i Kristiansund som satser på fotball og skjønner at han liker en av samme kjønn. Når han da ser at de store profilene i klubben bruker sånne uttrykk, så er det klart at man stiller seg spørsmål som: «Er det noe galt med meg?». «Er det sånn at jeg ikke er velkommen for jeg er homo?» «Er det ikke plass til meg?». Dette må vi bare jobbe videre med, sier Moldestad.

Klar for å støtte

Thomas Berling understreker at det er viktig at den første norske toppspilleren som står fram har solid ryggdekning og at han er mentalt forberedt.

– Da jeg la opp og kom ut som 20-åring var det uten et nettverk i ryggen. Da ble det veldig tøft å stå i stormen. Jeg håper at noen kan komme ut og ta en rolle som et forbilde for yngre spillere, og hvis noen gjør det, er jeg mer enn villig til å støtte ham, sier han.

NRK-ekspert Carl-Erik Torp, som har en lang karriere bak seg i toppfotballen, er tydelig på at hendelsene med rasisme og nå – homohets – dreier seg mer om et samfunnsproblem enn et fotballproblem.

Han understreker samtidig at det er viktig å skille mellom «vanlig» krangling og frustrasjon – og hets.

– Det er ikke uvanlig at man blir fly forbanna og kaller hverandre ting på banen, men det fine med idretten er at man kan slåss og være forbanna på hverandre, men at man i garderoben etterpå tar hverandre i handa og er ferdig med det, sier han.