Bakenga langar ut mot «naive leiarar» - meiner det skjer rasisme i fotballen fleire gonger i veka

I går omtalte NRK dei to 19-åringane Aristide Mutula Sagbakken og Naftali Yakobo, som fortalde om sine opplevingar med rasisme frå fotballen. Dei to fortel om tilskodarar som har ropt at dei er dyr og motspelarar som kallar dei for apekattar og gorilla.

– Det er ikkje sjokkerande. Eg skjønnar at det her er skakande for dei som ikkje har opplevd det og dei som er såpass naive og trur at det ikkje skjer, seier Mushaga Bakenga til NRK.

– Tala er vanvettig mykje høgare

– Tilskodarar har ropt til oss at me er dyr. Sporten blir ikkje gøy lenger. Eg blir lei meg, fortalde Yakobo.

– Eg kom heim og låg i senga og gret, på grunn av noko som har skjedd på fotballbanen, der eg eigentleg skal ha det gøy, sa Mutula Sagbakken.

STYGGE ORD: Aristide Mutula Sagbakken (t.v.) og Naftali Yakobo har opplevd mykje rasisme på fotballbanen. Foto: Azad Razaei / NRK

Bakenga fortel at også han gjennom barndomen opplevde mykje rasisme på fotballbanen. Da han spelte U-landskamp i Polen ropte folk apekatt og kasta banan etter han. Han blir lei seg når han får høyre historiene til Yakobo og Sagbakken.

– Eg skjønnar dei veldig godt. Eg har også høyrd det her i mange år, seier Odd-spelaren.

Trass i desse erfaringane har det berre blitt registrert 25 rasistiske hendingar i breiddefotballen dei siste tre åra.

– Eg tenker nesten det kunne vore 25 i veka om ein går rundt og spør kvar enkelt mørkhuda. Det treng ikkje berre vere rasisme heller, det er all mogleg hets. Gå rundt og spør du. Så kan eg love deg at dei tala er vanvettig mykje høgare, seier Bakenga.

Kritisk til at det blir dyssa ned

Til NRK fortalde fleire av fotballkretsane at dei meiner at rasisme ikkje er eit stort problem i breiddefotballen. Og fleire oppgir at dei ikkje har nokon innrapporterte hendingar dei siste tre åra.

Dagleg leiar i Sogn og Fjordane, Svein Olav Myklebust sa til NRK at rasisme aldri har vore eit stort problem. Der er ingen hendingar rapportert.

– Fotball er ein kampsport, og ord og uttrykk er oftare bannord når noko skjer, sa Myklebust til NRK i går.

Det får Bakenga til å reagere.

– Eg las jo i saka at det var ein leiar som har ballar nok til å seie at det ikkje er noko problem. Det er eitt av dei største problema, at folk trur at det ikkje er eit problem. Sjølv om tala ikkje viser det, så kan eg love deg at det skjer nesten kvar veke eller dagleg i breiddefotballen, seier han.

– Når eg uttalar meg slik er det på bakgrunn av få rapporterte saker i Sogn og Fjordane. Det betyr ikkje at me fornektar eller skjuler problemstillinga, også hos oss er det mørketal. Ei kvar sak er ei for mykje, svarer Myklebust på kritikken.

President i Norges Fotballforbund (NFF), Terje Svendsen har sett i gang fleire kampanjar mot rasisme i norsk fotball. Overfor NRK er han klar på at arbeidet mot rasisme på langt nær er ferdig.

VIL JOBBE MED DET: Fotballpresident Terje Svendsen vil jobbe mot at det skal bli mindre rasisme i norsk fotball. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

– Det er eit arbeid ein ikkje kan måle mot å bli fornøgd. Det handlar om dosering, kor mykje me skal jobbe med det og kor høgt det skal bli prioritert. Me må velje å prioritere det i stor grad, seier Terje Svendsen.

Varslingsportal og app

– Eg kan ikkje garantere at me ikkje får sånne historier framover. Dessverre trur eg at sånne saker dukkar opp av og til. Det her er ei påminning for oss om at me må passe på at me lyftar opp arbeidet med inkludering enda høgare i arbeidet vårt mot krets og klubb. Det kan eg love at me skal gjere, seier fotballpresidenten.

Stabæk-trenar Jan Jönsson trur ting har blitt betre, men han meiner likevel ikkje at ein er i mål.

SKREMMANDE: Jan Jönsson synest det er skremmande å sjå rasismen i fotballen.

– Sjølv om ein tenker at det meste er borte, så få vekk alt. Eg er allergisk mot det. Så sjølv om ein tenker at det ikkje er eit like stort problem i Norge som andre stader, kan ikkje det vere ei unnskyldning. Det skal vere nulltoleranse. Det er skremmande. Det er gode tiltak som no kjem frå forbundet, og det er heilt nødvendig, seier Jönsson.

For NFF har ein app og ein varslingsportal på sine nettsider der ein kan melde inn saker til NFF sentralt. Svendsen håper å få meir publisitet, slik at fleire nyttar seg av den moglegheita.

– Det at me no får merksemd knytt til det her håpar eg kan bidra til at terskelen for å melde desse sakene er lågare, seier Svendsen.

– Å sørge for at varslingskanalen blir så kjent at spelarar, foreldre og andre kan nytte den og veit at den finst. Det vil vere ein viktig del av tiltaka framover, fortset han.

Sjølv om Bakenga meiner rasisme er eit stort problem no, så har han likevel håp for framtida.

– Eg trur folk har vore naive, og det er bra det kjem opp. Det er steg ein, men eg er spent på kva som skjer vidare, seier Bakenga.

– Kva er løysinga for å bli kvitt rasismen?

– Løysinga er å få skapt ei haldningsendring. Det her er ikkje noko som blir løyst dei neste fem åra. Viss me startar prosessen no, når den generasjonen her får barn, så tek det kanskje slutt. Det som skjer no er eit resultat av generasjonen før oss. Ingen av dei som veks opp er fødd rasistar. Dei har lært det heimanfrå. Me må få vaska ut det, så trur eg me kan hauste av det om nokre tiår, avsluttar han.