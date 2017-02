Karin Krog tilbake til Moldejazz

Hans-Olav Solli har hentet Karin Krog til årets Moldejazz. Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Karin Krog ble presentert på pressekonferansen som Moldejazz holder onsdag formiddag. Hun var med på den aller første jazzfestivalen i Molde i 1961. Siden den gang har jazzartisten gjestet festivalen flere ganger, blant annet i 2010. Nå har festivalsjef Hans-Olav Solli hentet henne tilbake.

«Break of day in Molde»

I 1968 sang Krog på Moldejazz. Det året så også en helt spesiell sang dagens lys. Faktisk morgenlyset, «Break of day i Molde». Inspirasjonen kom fra soloppgangen sett fra Varden. Krog har tilegnet sangen til Jazzfestivalen i Molde.

Årets program

Under dagens pressekonferanse ble totalt 11 nye artister presentert. Blandt disse er lokale Jan Magne Førde, Daniel Herskedal og Natalie Sandtorv.

Herbie Hancock kommer til til årets Moldejazz. Foto: G. Laurent / Wikipedia

Fra før er det kjent at Vijay Iyer blir årets «Artist in recidence». Iyer skal gjøre fem forskjellige konserter under festivalen, og han blir blant annet på scena under åpningskonserten, og avslutningskonserten.

I tillegg kommer Herbie Hancock og Pat Metheny. Hancock opptrer med prosjektet "ladies". Metheny skal gjøre tre forskjellige konserter med norske artister, Trondheim Jazzorkester, Jaga Jazzist og med Arild Andersen.