Jazzfestivalen hadde lagt presentasjonen til hovedstaden, i håp om å trekke til seg enda større oppmerksomhet fra nasjonal presse. Solli sier de hadde håpet at noen flere skulle dukke opp, men at de likevel er fornøyd.

Artist in recidence

Vijay Iyer ble altså presentert som årets artist in recidence. Iyer skal gjøre fem forskjellige konserter under festivalen, og han blir blant annet på scena under åpningskonserten, og avslutningskonserten.

Gjensyn med jazzlegender

Årets festival byr også på gjensyn med legender som Herbie Hancock og Pat Metheny. Metheny skal gjøre tre forskjellige konserter med norske artister, Trondheim Jazzorkester, Jaga Jazzist og med Arild Andersen. Hancock opptrer med prosjektet "ladies".

Hans-Olav Solli sier de har fått stort sett alt de har ønsket seg til årets festial. Han har derfor stor tro på at de minst vil matche fjorårets salgstall på 25 000 billetter.

Tidligere har han blant annet fortalt om Sondre Justad og Terje Rypdal til festivalen sommeren 2017.