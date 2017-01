Moldejazz drar til Oslo for artistslepp

Moldejazz har siste årene merket mindre interesse blant hovedstadspressa for å dekke Norges eldste jazzfestival,og nå tar festvalarrangørene grep.

– Vi drar rett og slett til Oslo for å presentere noen av det viktigste navnene til årets festival. Det skjer torsdag, og blir et stort artistslipp, lover festivalsjef Hans-Olav Solli.

Festivalsjef Hans-Olav Solli vil ha mer omtale av Moldejazz i riksmediene, og drar til Oslo for å holde pressekonferanse. Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Moldejazz har jobbet lenge og intenst for å skaffe verdensartister til årets festival. Ingen medier skal gå glipp av hvilke jazz-kanoner de har kapret til årets festival.

Hjelpe pressa

Solli er forsiktig med å kritisere hovedstadspressa for manglende dekning, og vil ikke si direkte at han er misfornøyd med dekningen. Han mener dalende interesse for jazzfestivalen i Rosenes by har med den totale mediesituasjonen å gjøre.

– Vi synes likevel at hovedstadspressa gjerne kan være mer til stede enn de har vært siste tida. Nå vil vi hjelpe dem litt, og gir dem sjansen når vi inviterer til pressekonferansen om tre dager, sier han.

Pressekonferanser hos Moldejazz holdes vanligvis i jazzbyen. Foto: Roar Strøm / NRK

Solli viser til at Moldejazz har vært Norges ledende jassfestival i hele 56 år, og den stillingen kommer de til å holde i mange år framover.

– Vi kan stille spørmål om vi ikke er aldeles i front i Europa også, og da synes vi den nasjonel pressa kan henge seg på. Før i tida var de veldig bra til stede både på festivalen og med omtale av våre artister, sier festivalsjefen.

Topp jazzmusikere

Moldejazz har forhørt seg blant journalister i Oslo, og har fått mange tilbakemeldinger om at det er en gode idé å dra til hovedstaden og presentere artister. Og det er ikke hvem som helst Moldejazz kan presentere denne gangen.

Jazzgitaristen John Scofield en av flere jazzveteraner i verdensklasse som har spilt på Moldejazz. Torsdag presenteres årets godbiter på pressekonferanse i Oslo. Foto: Erling Wicklund / NRK

– Jeg vil ikke slippe navn nå, men bare si at blant de mange vi presenterer også er fire-fem av de største jazzstjernene. De er artister som appelererer til et bredt publikum, røper Hans-Olav Solli.

Artistene Solli og co presenterer i Oslo, er slike som skal holde jazzkonserter, og er ikke blant dem som er aktuelle for utekonsertene ved Romsdalsmuseet.