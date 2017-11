World Cheese Awards arrangeres hvert år av den britiske stiftelsen The Guild of Fine Food. Årets verdensmesterskap ble arrangert i London i forbindelse med matmessen Taste of London, skriver Nationen.

I fjor vant blåmuggosten Kraftkar fra Tingvollost tittelen som verdens beste ost, men den klarte ikke å forsvare tittelen denne gangen.

Riktignok fikk flere av de totalt 40 norske ostene fra 17 forskjellige ysterier topplasseringer i sine respektive klasser med både gull-, sølv- og bronsemedaljer, men ingen norske oster kvalifiserte seg til superfinalen der verdensmestertittelen utdeles.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) og flere norske osteprodusenter var til stede for å se hvordan det gikk med de norske ostene.

Bernt Bucher-Johannessen, daglig leder i Hanen, som er den landsdekkende næringsorganisasjonen for virksomheter innen bygdeturisme, gårdsmat og innlandsfiske, sier norsk ost aldri har vært bedre.

– Kvaliteten er så høy at deltakelse i VM alene kan være veien inn på topprestauranter i Europa, sier han.

Neste år skal oste-VM arrangeres i Bergen. Norge blir dermed det første skandinaviske landet som får arrangere mesterskapet.