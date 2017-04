Den familiedrevne bedriften får prisen for å ha skapt verdifulle arbeidsplasser, profilering av Tingvoll og regionen og et solid økonomisk resultat. I alt var det 39 bedrifter som var foreslått.

Nasjonal og internasjonal oppmerksomhet

Tingvollost har fått stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt og har vunnet flere priser. Blant annet ble blåmuggosten Kraftkar i fjor høst kåret til verdens beste ost under VM i spanske San Sebastian.

Det var lederen for regional- og næringsutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune, Runar Vestheim (uavh.) og fylkesordfører Jon Aasen (Ap) som overrakte prisen.

– De har bevist at det er fullt mulig for en bedrift fra Tingvoll å være verdensledende. Tingvollost er Champions of Champion. Det er som om en rødvin fra Norge skulle bli kåret til verdens beste vin, sa Runar Vestheim.

–Tingvollost er på få år blitt en sterk merkevare og har styrket Møre og Romsdal som matfylke.

Stort

Lederen i regional- og næringsutvalget, Runar Vestheim (uavh.) gratulerer prisvinnerne. Foto: Trond Vestre / NRK

Det var Solvor Waagen og styreleder Gunnar Waagen som mottok prisen under åpninga av fylkestinget.

– Det er stort for en bedrift fra Torjulvågen å motta en slik pris i gründerfylket Møre og Romsdal, sa Gunnar Waagen etter at kona Solvor først hadde holdt sin takketale på rim.

– En ting er å motta intenasjonale priser, men det er noe spesielt å få det fra sine egne, sier Gunnar Waagen til NRK.

Beina på jorda

Pågangen har vært enorm etter det intenasjonale gjennombrudd som Tingvollost har fått, men familien har beina godt plantet på jorda.

– Vi er enkle nordmøringer og det tror jeg er veldig viktig. Vi vet at det er mange som synes det er kjekt med Tingvollost, og det synes vi er så flott. Jeg er den jeg er, og det kommer jeg alltid til å være, sier Solvor Waagen.