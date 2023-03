Regjeringen foreslår et nytt regelverk for konkurransefremmende tiltak i meierisektoren.

Tiltakene skal hjelpe mindre meierier å konkurrere med Tine, som er landets desidert største meieriprodusent med 74 prosent av markedsandelen på melk.

I Hurdalsplattformen varslet Regjeringen at de ville fase ut de konkurransefremmende tiltakene i meierisektoren.

– Prisutjevningsordningen for melk er viktig for at vi skal ha et aktivt landbruk over hele landet. I Hurdalsplattformen sier vi at vi vil bevare ordningen, men gradvis fase ut de konkurransefremmende tiltakene fra ordningen.

Det sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp).

Dette er prisutjamningsordninga for mjølk Ekspandér faktaboks Prisutjamningsordninga for mjølk vart innført i 1997, og regulerer prisdifferensiering av mjølk som råvare til ulik bruk. Den gir også mjølkeprodusentar moglegheit til å nå målpris på mjølk, uavhengig av kva mjølka blir brukt til og kor produksjonen er lokalisert. I prisutjamningsordningar har enkelte produkt til dømes drikkemjølk ei avgift, medan andre mjølkeprodukt, som ost og tørrmjølk, får tilskot. Ordninga består av: Utjamning mellom bruksmåten til mjølk og biprodukt.

Geografiutjamning, som skal gi moglegheit for lik pris uavhengig av kor produksjonen er.

Konkurransefremmande tiltak som særskilt distribusjonstilskot, og differensierte avgifter og tilskot. Ordninga er sjølvfinansierande. Det vil seie at avgiftene som blir betalt til ordninga finansierer tilskota. Følgande meieriselskap er ein del av ordninga: Tine SA

Synnøve Finden AS

Q-Meieriene AS

Rørosmeieriet AS

Normilk AS

Valdresmeieriet AS

Arno Landman

Mondelez procurement Europe – norsk filial Kjelde: Landbruksdirektoratet

Utfordringer med finansiering

Grunnen til at det nå gjøres endringer er utfordringer knyttet til finansiering av ordningen.

Dette er regjeringens forslag:

Øke satsen for differensierte avgifter og tilskudd fra 27 øre til 30 øre per liter. Det innføres et totalt tak på 90 millioner kroner på denne ordningen.

Fjerne distribusjonstilskuddet. I forbindelse med jordbruksoppgjøret vil staten komme med forslag rettet mot økologisk melk.

Videreføre den særskilte kapitalgodtgjørelsen, men den ekstra stimulansen på fem øre per liter fjernes.

– Forslagene balanserer godt hensynene til konkurranse og det å ha melkeproduksjon i hele Norge, sier hun.

Regjeringen vil sende forslaget på høring med ordinære høringsprosesser. Målet er at endringene skal tre i kraft 1. januar 2024.

– En skuffende dag

– Dette er en skuffende dag for alle som er opptatt av lavere priser på dagligvarer. Det regjeringen i praksis nå gjør, er å strupe konkurrentene til Tine.

Det sier Høyres næringspolitiske talsperson, Lene Westgaard-Halle.

Lene Westgaard-Halle er næringspolitisk talsperson i Høyre. Foto: William Jobling / NRK

– Det virker ikke som regjeringen tar innover seg at forslaget deres kan bety kroken på døren for Rørosmeieriene, Synnøve Finden og Q-meieriene, sier hun.

Bjørn Gimming er leder i Norges Bondelag. Han er fornøyd med forslaget regjeringen nå har fremmet.

– Det er ikke noe faglig grunnlag for å fortsette å betale ut et særskilt tilskudd til distribusjon og det er vi selvfølgelig da godt fornøyd med, at regjeringen foreslår å fjerne det, sier han.

– Vi kan ikke fortsette å belaste en så viktig ordning, som prisutjevningsloven er, når det ikke er noe grunnlag for det.

Bjørn Gimming er leder i Norges Bondelag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Fremdeles svak konkurranse

Frem til 1995 hadde Tine meierier statlig monopol på all melk i Norge.

I 20 år har mindre meierier som Q-meieriene, Synnøve Finden og Rørosmeieriet fått støtte for å kunne konkurrere med dem.

Til tross for dette mener Konkurransetilsynet at konkurransen i meierisektoren fortsatt er svak og bør styrkes.

Tidligere i år la de frem en rapport som slår fast at det er grunnlag for å opprettholde konkurransefremmende tiltak.

Beate Berrefjord er avdelingsdirektør for mat, handel og helse i Konkurransetilsynet.

Før forslaget om nytt regelverk ble klart, sa hun til NRK at det er en dårlig ide å trappe ned prisjusteringsordningen for konkurrentene til Tine.

– Hva konkluderte dere med i rapporten?

– Vi kan ikke se at det er grunn til å avvikle disse konkurransefremmende tiltakene. I alle fall ikke uten at det kommer på plass andre tiltak som enten er like gode eller bedre, sa Berrefjord.

– Vårt svar er, ikke avvikle disse tiltakene nå.