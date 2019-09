Fleire bønder langs elva Surna i Surnadal skal vere råka.

– Det er ganske fortvilande for dei å sjå husdyra sine forsvinne på denne måten, seier Borge Amdam, operasjonsleiar i Møre og Romsdal politidistrikt.

Bonde Harald Kragnes er den som har mista flest sauer. Han har mista rundt 50–60 sauer og seier at det er ein stor tragedie. Kommunen sitt kriseteam er varsla.

Det blir brukt båtar for å redde dyra som står fast på små øyer. Foto: John Steinar Hansen

Dyr flyt nedover elva

Det var like før klokka 09.00 måndag morgon at politiet melde at elva Surna hadde gått over sine breidder. Dette kan ifølgje politiet ha skjedd i løpet av natta, men blei ikkje oppdaga før morgonen.

Anders Magne Ormset, innsatsleiar i politiet, fortel at sauer flyt nedover elva. Foto: John Steinar Hansen

Dei første meldingane gjekk ut på at nokre sauer var tekne av elva, men at ingen personar skulle vere skadd.

I 09.20-tida melder politiet derimot at over hundre sauer er tekne av elva. Desse gjekk på beite i området og har truleg blitt fanga av vassmassane. I 10.30-tida opplyser politiet at også kyr skal vere tekne av elva.

– Det er ein del sauer som har blitt vaska nedover elva og som er døde, seier Borge Amdam, operasjonsleiar i Møre og Romsdal politidistrikt.

Innsatsleiar på staden, Anders Magne Ormset, seier at det flyt sauer nedover elva med buken opp.

Mange dyr blei tatt av vassmassane då elva Surna fløymde over. Foto: John Steinar Hansen

– Ei tragedie for dei som er råka

Ragna Marie Mauset, leiar i Surnadal bondelag, seier at situasjonen er ei tragedie for alle dei involverte.

– Det er forferdeleg. Bøndene mistar ein del av grunnlaget sitt om ein ikkje finn alle. Nokre av bøndene har mista mange dyr og det går utover levebrødet deira i lang tid framover, seier ho.

Jobbar for å berge sauer

Brann, politi og bønder jobbar no for fullt for å berge sauer som er fanga mellom vatn og trygg grunn, opplyser politiet.

Det blir jobba for fullt for å prøve og redde sauer som blei tatt av elva Surna. Foto: Tor Helge Solli/Tidens Krav

– Vi jobbar saman for å sette ut båtar slik at vi kan ta inn sauer som står på små øyer rundt omkring og midt ute i vassområda, seier operasjonsleiar i politiet, Borge Amdam.

Vitne på staden seier at elva plutseleg blei stor måndag morgon og at alt skjedde veldig fort.

Politiet har så langt ikkje fått melding om at det skal vere fare for at elva kan nå hus. Dei ber likevel folk om å følgje med på elva.