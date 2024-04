Pressesjef, Ole Irgens, Tryg Forsikring:

– Premisset for å utbetale erstatning for naturskade på bolig/fritidshus er altså at det blir nektet tillatelse til reparasjon og gjenoppbygging fra kommunens side på grunn av fare for ny naturskade. Her er utgangspunktet at skadene på boligen er såpass store at det utløser søknadsplikt.

– Mindre skader, som kan repareres uten søknadsplikt, faller utenfor denne paragrafen. Det er også rimelig: Ingen kan forlange erstatning etter omsetningsverdi etter en naturhendelse som bare påfører et bygg mindre skader.

– Et bygge- og deleforbud er kommunens redskap i slike saker. Da kan ikke forsikringstaker utføre søknadspliktige arbeider på boligen, noe som i praksis vil utløse erstatning dersom skadene etter en naturhendelse er store nok.

– Loven, slik den er utformet, fører til at boligen i Tyssedal kommer uheldig ut: Skadene er små slik at de kan repareres uten søknadsplikt. Forsikringstaker har også fått erstatning for disse skadene. Samtidig har kommunen vedtatt et bygge- og deleforbud, og i praksis boforbud. Dermed er forsikringstaker i praksis utestengt fra boligen sin, uten at han har krav på noen erstatning.