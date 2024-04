Professor Terje P. Hagen ved Universitetet i Oslo har stilt bedriftene spørsmål om hvorfor de tilbyr sine ansatte privat helseforsikring. Han får tre svar.

For å få ned sykefraværet For å rekruttere og beholde de beste ansatte Fordi de ansatte selv krever det

– Rekruttering blir viktigere og viktigere

Professoren i helseledelse og helseøkonomi ved UiO har stilt bedriftene som har privat helseforsikring spørsmål i to omganger; i 2005 og 2015. Han håper på å gjennomføre en ny undersøkelse i 2025.

Terje P. Hagen, professor ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO. Foto: Terje Haugnes / NRK

– Hvor viktig er rekrutteringsbiten?

– Rekrutteringsbiten har blitt viktigere og viktigere, faktisk. Det er særlig i bransjer der det er mangel på arbeidskraft at vi ser at dette blir brukt som et argument. I kraftindustrien og petroleumsindustrien er det en stor andel som har private helseforsikringer. Vi ser det også innen bank og finans, sier Hagen.

I Nordea sine lokaler på Majorstuen i Oslo møter vi kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen. Han kan fortelle at Nordea har tilbudt sine ansatte privat helseforsikring siden 2011.

Christian Steffensen, kommunikasjonsdirektør i Nordea i samtale med kunderådgiver Tiril Kløver. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

– Behandlingsforsikring, eller helseforsikring, er et gode på linje med lønn og andre goder vi tilbyr. Vi vet ikke hvor utslagsgivende det er, hvis det er en jobbsøker som vurderer oss kontra en annen stilling der ute. Det vi vet er at de som er her, setter veldig stor pris på det, forklarer han.

Ved utgangen av 2023 hadde rundt 816.000 personer behandlingsforsikring i Norge, ifølge tall fra Finans Norge. 90 prosent har det gjennom jobben.

Privat helseforsikring avgjørende

Victoria Synstad og Tiril Kløver jobber som kunderådgivere i Nordea. De innrømmer at de ikke var så opptatte av privat helseforsikring da de ble ansatt, men ser nå på det som et gode. Et gode de ikke vil miste.

Victoria Synstad og Tiril Kløver. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

– Jeg føler meg først og fremst veldig heldig. Det å ha muligheten til å veldig kjapt komme til behandling når man faktisk trenger det synes jeg er veldig bra, sier Synstad til NRK.

– Hvor viktig er det for deg å ha en privat behandlingsforsikring gjennom jobben?

– Etter at jeg fikk høre hvordan det fungerte, føler jeg meg litt ekstra ivaretatt. Det gjør at man får lyst til å bli i bedriften lenge når man føler at man blir satt pris på og kan få hjelp hvis man trenger det.

– Hvis det sto mellom to jobber og den ene hadde privat helseforsikring og den andre ikke. Hadde det betydd noe for deg?

– Ja, det er klart. Det er jo en veldig stor trygghet å vite at hvis noe skulle ha skjedd så kan man få hjelp fort, svarer Tiril.

Regjeringa vil redusere private helseforsikringer

Debatten om private helseforsikringer blusset opp igjen da Jan Christian Vestre (Ap) ble helseminister. Pressen stilte spørsmål, og det kom fram at han inngikk avtale om privat helseforsikring for sine ansatte i 2018. Da var han daglig leder i familiebedriften.

Da regjeringen Støre tiltrådte for to og et halvt år siden, lovet de tiltak for å redusere antallet private helseforsikringer. Regjeringen skrev i Hurdalsplattformen at det var nødvendig for å hindre en todeling av helsevesenet.

Siden har bare flere tegnet privat helseforsikring. Forrige uke skrev NRK at fra Jonas Gahr Støre ble statsminister høsten 2021 har 120.000 flere tegnet en slik forsikring privat eller fått den av arbeidsgiveren.

Usikker effekt på sykefravær

Den private helseforsikringa gir deg raskere tilgang til noen operasjoner, fysioterapeut og psykolog, blant annet.

Terje P. Hagen, professor ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO. Foto: Terje Haugnes / NRK

Vi spurte professor Terje P. Hagen hvor stor effekt de ser på sykefraværet hos bedrifter som har privat behandlingsforsikring.

– Vi er usikre på det. Vi har et par studier som viser at det er en liten effekt. Det er ikke sikkert at det er lønnsomt for bedriften å kjøpe den typen forsikringer, men det er vanskelig for oss å vurdere. Per i dag kan vi ikke si sikkert hvilken effekt det har på sykefraværet, forklarer Hagen.

– Hva er den viktigste grunnen til at man har privat helseforsikring i bank- og finansbransjen?

– I bank- og finansbransjen er rekruttering og press fra de ansatte kanskje de to viktigste argumentene. Sykefraværet er ikke veldig høyt i disse bransjene, så det er et mindre viktig poeng her, sier Hagen.