Her kjører Tom Cruise motorsykkel på Sunnmøre

Fjellet Helsetkopen på Hellesylt er populært blant basehoppere. Nå har også Tom Cruise, som er kjent for å gjøre egne stunts, fått testet fjellet.

Skuespilleren hoppet flere ganger i fallskjerm onsdag formiddag, ifølge NRK-reporter Tore Ellingseter.

Cruise kjørte også motorsykkel til helikopteret, før han fløy til toppen.

– Det er stor aktivitet, men mye vind på stedet, sier Ellingseter.

HOPPENDE TOM CRUISE: Tom Cruise ble observert hoppende fra fjellet flere ganger onsdag. Foto: Remi Sagen

«Mission Impossible» Foto: Paramount Pictures Ekspandér faktaboks «Mission Impossible» er en verdenskjent filmserie, hvor Hollywood-stjernen Tom Cruise spiller spionen Ethan Hunt.

Serien av spillefilmer er basert på en TV-serie med samme navn som gikk på CBS fra 1966 til 1973.

Den første filmen ble publisert i 1996 og siden den gang har franchisen fulgt opp med en rekke filmer.

De siste årene har den berømte turistattraksjonen Preikestolen vært attraktivt for filmprodusenter fra hele verden.

I juni 2017 ble det klart at Hollywood-regissør, Christopher McQuarrie, ville spille inn en actionscene på Preikestolen, i forbindelse med den sjette filmen i serien.

Planen var å spille inn i september 2017, men det ble utsatt da hovedrolleinnehaver og filmstjerne, Tom Cruise, brakk ankelen.

Dermed ble innspillingen utsatt til mellom 7. og 9. november, 2017.

I filmens sluttoppgjør klatrer Tom Cruise i den stupbratte fjellveggen.

Scener til «Mission Impossible 7» blir spilt inn i Åndalsnes og Stranda i Møre og Romsdal, høsten 2020.

Filmcrewet har fått unntak fra innreiseforbudet som gjelder på grunn av korona. Kilde: Wikipedia / NRK

Fraktet opp motorsykkel og toalett

Det har vært stor aktivitet opp mot fjellet den siste tiden. På tirsdag ble en motorsykkel fraktet opp, også tidligere har åtte toalett blitt fraktet opp til fjellet.

Filmselskapet Paramount Pictures skal bruke 12 helikoptre, og har fått godkjent at ingen andre får fly i luftrommet fra Romsdalen til Bjorli fra 25. august til 25. september.

All annen flyging i restriksjonsområdene er forbudt, med mindre særskilt skriftlig tillatelse er gitt av Nord Helikopter AS, står det på lovdata.

Filmteamet har også leid en hytte, hotell og hurtigruteskipene MS Vesterålen og MS Fridtjof Nansen fra slutten av august til slutten av september. Noe som hurtigruten har blitt kritisert og anmeldt for.

FRAKTET OPP MOTORSYKKEL: Opp mot fjellet Helsetkopen fraktet et helikopter opp en motorsykkel tirsdag formiddag. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Møtte skuespilleren i 50-årslaget sitt

Fredag landet skuespilleren i Molde. Kort tid etter besøkte han Hotell Union Øye, hvor han møtte et helt turfølge som hadde reist til Sunnmøre for å feire 50-årsdagen til Anders Gjengedal.

– Ragne legger opp så fin feiring at vi får med oss Tom Cruise til og med, sa Gjengedal til NRK, om kona som arrangerte turen.

Her tok han seg god tid til å snakke og ta bilder med flere overraskede gjester.

– Jeg har sett alle filmene hans, og det var veldig kult å se han på ekte, sa Lucas Henry.

SE VIDEO: Se Tom Cruise snakke med Lucas Henry og familien på hotellet. Skuespilleren ble også observert hoppende fra fjellet. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Se Tom Cruise snakke med Lucas Henry og familien på hotellet. Skuespilleren ble også observert hoppende fra fjellet.

Får unntak for å filme

Til tross for korona-restriksjonene har filmcrewet fått unntak for å filme i høst.

– Regjeringen åpner for at utenlandsk filminnspilling skal kunne skje i Norge forutsatt at de har fått støtte fra Norsk filminstitutt, og at de følger de strenge smittevernreglene som vi legger på dem mens de er her i Norge, sa Abid Raja i juli.

Filmteamet har med eget helsepersonell, og hver dag må de måle feberen. Smitteverntiltakene koster hele 6 millioner kroner.

Da Tom Cruise landet på Molde lufthavn tok han en koronatest, ifølge Rbnett.